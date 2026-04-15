Η διαστολή του Σύμπαντος φαίνεται να συμβαίνει με ρυθμό ταχύτερο απ’ όσο προβλέπουν τα καθιερωμένα κοσμολογικά μοντέλα, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics.

Το φαινόμενο, γνωστό ως Νόμος του Χαμπλ, αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης αστροφυσικής.

Οι ερευνητές, προερχόμενοι από διεθνή επιστημονική ομάδα, πραγματοποίησαν από τις πιο ακριβείς μετρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον ρυθμό διαστολής του Σύμπαντος. Συνδυάζοντας διαφορετικές μεθόδους παρατήρησης, κατέληξαν σε τιμή περίπου 73,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ – απόσταση που αντιστοιχεί σε 3,26 εκατομμύρια έτη φωτός.

Η τιμή αυτή είναι σημαντικά υψηλότερη από τα 67-68 χιλιόμετρα ανά μεγαπαρσέκ που προκύπτουν από τα μοντέλα του πρώιμου Σύμπαντος. Η απόκλιση μπορεί να φαίνεται μικρή, ωστόσο στην κοσμολογία θεωρείται τεράστια, καθώς υπερβαίνει κατά πολύ τα περιθώρια στατιστικού σφάλματος.

Το αίνιγμα της «έντασης του Χαμπλ»

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο βασικές μεθόδους μέτρησης –παρατήρηση κοντινών γαλαξιών και ανάλυση της κοσμικής μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου– δεν είναι νέα. Ωστόσο, η σταθερή απόκλισή τους έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να μιλούν για ένα επίμονο και βαθύτερο πρόβλημα κατανόησης του Σύμπαντος.

Στη νέα έρευνα, οι αστρονόμοι δημιούργησαν ένα ενιαίο μοντέλο παρατήρησης, το λεγόμενο «Τοπικό Δίκτυο Απόστασης». Σε αυτό συνδυάστηκαν διαφορετικά εργαλεία μέτρησης, όπως ερυθροί γίγαντες, εκρήξεις σουπερνόβα και χαρακτηριστικά γαλαξιών που λειτουργούν ως κοσμικοί δείκτες απόστασης.

Το αποτέλεσμα παρέμεινε σταθερό: ο ρυθμός διαστολής βρέθηκε ξανά στα 73,5 χιλιόμετρα ανά μεγαπαρσέκ, ακόμη και όταν αφαιρέθηκαν επιμέρους τεχνικές από την ανάλυση. Αυτό ουσιαστικά αποκλείει το ενδεχόμενο ενός μεμονωμένου σφάλματος παρατήρησης.

Πιθανές εξηγήσεις και νέα φυσική

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές στο Astronomy & Astrophysics, τα ευρήματα «ενισχύουν την πιθανότητα νέας φυσικής» ή την ανάγκη αναθεώρησης των θεωρητικών μοντέλων που περιγράφουν το Σύμπαν. Οι πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν άγνωστες μορφές σκοτεινής ενέργειας, νέα σωματίδια ή ακόμη και τροποποιήσεις στη θεωρία της βαρύτητας.

Το γεγονός ότι διαφορετικές και ανεξάρτητες μετρήσεις συγκλίνουν στο ίδιο υψηλότερο αποτέλεσμα δείχνει ότι η ένταση του Χαμπλ πιθανότατα δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι λείπει ένα κρίσιμο στοιχείο από το κοσμολογικό παζλ.

Η επόμενη μέρα της έρευνας

Η επιστημονική κοινότητα αναμένει τώρα δεδομένα από τα επόμενης γενιάς τηλεσκόπια και παρατηρητήρια, τα οποία θα προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις. Το ερώτημα παραμένει αν οι νέες παρατηρήσεις θα επιβεβαιώσουν την απόκλιση ή θα τη μειώσουν, οδηγώντας σε μια πιο ενοποιημένη εικόνα του Σύμπαντος.

Αν η ένταση του Χαμπλ συνεχίσει να επιβεβαιώνεται, η σύγχρονη κοσμολογία ενδέχεται να χρειαστεί να επανεξετάσει θεμελιώδεις παραδοχές της. Παράλληλα, θεωρίες όπως το σενάριο του «Μεγάλου Κραχ» –κατά το οποίο η διαστολή μπορεί να αντιστραφεί οδηγώντας το Σύμπαν σε συστολή– επανέρχονται στο προσκήνιο.

Σε κάθε περίπτωση, το νέο εύρημα υπογραμμίζει ότι το Σύμπαν εξακολουθεί να κρύβει περισσότερα μυστήρια απ’ όσα έχουμε λύσει μέχρι σήμερα. Και όσο οι μετρήσεις γίνονται πιο ακριβείς, τόσο το αίνιγμα της κοσμικής διαστολής φαίνεται να βαθαίνει ακόμη περισσότερο.