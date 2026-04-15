Το βράδυ της Κυριακής ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναικό στο Απόστολος Νικολαίδης με τους ερυθρόλευκους να θέλουν μόνο τη νίκη για να μείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου. Και μπορεί εντός έδρας να έρχονται από σερί κακών αποτελεσμάτων, ωστόσο μακριά από το «Γεώργιος Καραισκάκης» τα πράγματα εξελίσσονται τελείως διαφορετικά.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει αήττητη εκτός έδρας σε οποιαδήποτε διοργάνωση από τις 21 Οκτώβρη και το ματς με την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη. Έκτοτε σε 13 παιχνίδια δεν έχουν ηττηθεί με τον απολογισμό τους να είναι 9 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Καλή είναι για τον Ολυμπιακό και η πρόσφατη παράδοση όταν αγωνίζεται στην έδρα του αιωνίου του αντιπάλου, καθώς στα τελευταία πέντε δεν έχει ηττηθεί, μετρώντας μια νίκη και τέσσερις ισοπαλίες.