Από την πρώτη αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Superleague ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και χωρίς περιθώρια για άλλες απώλειες αν θέλει να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου. Οι Πειραιώτες είναι στο -5 πια από την κορυφή και έχουν μπροστά τους δύο εκτός έδρας αποστολές σε «Απόστολος Νικολαΐδης» και Τούμπα με πρώτη χρονικά αυτή την Κυριακή, στην τελευταία του επίσκεψη στο ιστορικό σπίτι του αιωνίου του αντιπάλου.

Μετά την ήττα από την ΑΕΚ και κυρίως την εμφάνιση τα λόγια στέρεψαν για τους Ερυθρόλευκους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να ειπωθεί από τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες. Πλέον αυτό που μετράει είναι οι πράξεις και με τέτοιες οφείλουν να απαντήσουν άπαντες. Φυσικά το βάρος πέφτει στους πιο έμπειρους παίκτες, σε αυτούς που έχουν βιώσει και έχουν ανταπεξέλθει στην καριέρα τους σε πολλές παρόμοιες καταστάσεις.

Είναι οι ίδιοι που στην πλειονότητά τους μέχρι τώρα τη φετινή σεζόν κινούνται σε ρηχά νερά. Ποδοσφαιριστές όπως ο Τσικίνιο που τελευταία φορά που βρήκε δίχτυα στο πρωτάθλημα είχε μόλις μπει ο χειμώνας. Οπως οι δύο εξτρέμ, ο Ποντένσε και ο Ζέλσον Μαρτίνς που μαζί έχουν τέσσερα γκολ, μόλις ένα παραπάνω από αυτά που έχουν οι βασικοί κεντρικοί αμυντικοί της ομάδας, Ρέτσος και Πιρόλα. Ο Ροντινέι επίσης ανήκει σε αυτή την κατηγορία, με τον Βραζιλιάνο να μην έχει ανοίξει ακόμα λογαριασμό σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα τη φετινή σεζόν, ενώ και σε δημιουργία οι επιδόσεις του είναι πολύ χαμηλότερες συγκριτικά με όσα έκανε πέρσι.

Είναι η στιγμή να βγουν μπροστά παίκτες με το «υλικό» του Ελ Κααμπί. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και το πιο υψηλό συμβόλαιο στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Ο Ταρέμι, ο Εσε, ο Μουζακίτης και η λίστα συνεχίζεται. Αν μη τι άλλο, τα αποδυτήρια στον Ρέντη είναι γεμάτα προσωπικότητες που καλούνται να βγάλουν τον απαιτούμενο εγωισμό ώστε να παρουσιαστούν από δω και στο εξής σύμφωνα με αυτά που οι ίδιοι έχουν αποδείξει πως μπορούν. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα πλην της νίκης στη Λεωφόρο, ουσιαστικά θα λήξει πρόωρα τη συζήτηση για πρωτάθλημα. Θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους και στον σύλλογο που τους παρέχει τα πάντα να μείνουν εκτός βασικού στόχου από τα μέσα Απρίλη; Η απάντηση θα δοθεί στο γήπεδο. Είπαμε, τώρα είναι ώρα για πράξεις.

Στο μεταξύ, άρχισε στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού η προετοιμασία για το κυριακάτικο ντέρμπι και η συγκέντρωση οφείλει να βρίσκεται στον μέγιστο βαθμό. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και όπως έχουμε τονίσει σκέφτεται και αυτός διάφορα στην προσπάθεια να μεταμορφώσει προς το καλύτερο την ομάδα του. Γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την κατάσταση, αναγνωρίζει το πρόβλημα και ψάχνει τρόπους για να το λύσει. Πρώτα από όλα το πνευματικό κομμάτι.

Στόχος είναι την Κυριακή να μπει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο σαν κανονικός Ολυμπιακός και όχι – αυτό που έχει γίνει κανόνας στα φετινά ντέρμπι – να κυνηγά στο σκορ από τα πρώτα λεπτά. Αν καταφέρουν μάλιστα οι Πειραιώτες να είναι αυτοί που θα προηγηθούν τότε θα αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητές τους να φύγουν νικητές, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναμένεται να αμυνθεί μαζικά και που δυσκολεύεται όταν ο ίδιος έχει την μπάλα στα πόδια.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θεωρεί πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα και πως αν η ομάδα του παρουσιαστεί σύμφωνα με τα στάνταρ της στο τέλος θα πάρει τον τίτλο. Δεκαπέντε βαθμοί διεκδικούνται ακόμα και πολλά μπορούν να συμβούν. Με τόσα ντέρμπι μαζεμένα η ψυχολογία στις ομάδες αλλάζει πολύ γρήγορα και παίζει σημαντικό ρόλο. Και φυσικά δεν μπορείς να κοιτάξεις πιο κάτω από το επόμενο σου παιχνίδι. Με αυτό το σκεπτικό προετοιμάζει την ομάδα του ο βάσκος τεχνικός και αυτή τη νοοτροπία θέλει να δει στα ματς που απομένουν. Είναι πιθανό, μάλιστα, το πώς θα δει τους ποδοσφαιριστές του πνευματικά μέσα στην εβδομάδα να παίξει σημαντικό ρόλο και για τις τελικές του αποφάσεις σχετικά με την ενδεκάδα. Να επιλεγούν δηλαδή, όχι απαραιτήτως οι καλύτεροι, αλλά αυτοί που είναι πιο έτοιμοι για ένα ματς που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός τελικού επιβίωσης.