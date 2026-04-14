Οσα έγιναν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, η ήττα και κυρίως η πολύ άσχημη εμφάνιση δεν θα μπορούσαν παρά να μην προκαλέσουν έντονο προβληματισμό στον Ολυμπιακό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του πως σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι η ομάδα παρουσιάστηκε με αυτή την εικόνα και ψάχνει να βρει τις λύσεις ώστε να προκύψει άμεσα «μεταμόρφωση» προς το καλύτερο.

Μετά το τέλος της πρεμιέρας των play offs ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε πολύ στο γεγονός πως οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές του ρόστερ αποδίδουν πολύ πιο κάτω από αυτό που οι ίδιοι έχουν αποδείξει πως μπορούν.

Μια διαπίστωση σαφής και αδιαμφισβήτητη, ωστόσο το θέμα είναι η λύση και το τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής, αρχής γενομένης από το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ενα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες θα παίξουν το τελευταίο τους χαρτί για να μείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου.

Από το μυαλό του προπονητή του Ολυμπιακού περνούν διάφορα πράγματα, και μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, ωστόσο δεν αποκλείεται να δούμε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια, αφού ο Μεντιλίμπαρ εμφανίζεται απογοητευμένος με την εικόνα αρκετών ποδοσφαιριστών από αυτούς που λογίζονται ως βασικοί.

Μια σκέψη του Βάσκου είναι να δούμε τον Γιουσούφ Γιαζίτζι στο αρχικό σχήμα. Ο διεθνής τούρκος μεσοεπιθετικός δεδομένα ανήκει στους ποδοσφαιριστές που με την ποιότητά τους μπορούν να ξεκλειδώσουν ματς και που με μια ενέργεια είναι ικανοί να ανοίξουν τις κλειστές άμυνες όπως αυτή που λογικά θα βρει απέναντί του ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να χρησιμοποιηθεί στη θέση «10», αφού τόσο ο Τσικίνιο, όσο και ο Ταρέμι δείχνουν πως αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα.

Σε αυτή τη θέση ο Γιαζίτζι έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα από τον Μεντιλίμπαρ, λόγω της αδυναμίας του Τούρκου να ανταποκριθεί στο αθλητικό κομμάτι του παιχνιδιού, ωστόσο ακριβώς αυτή τη αδυναμία ενδεχομένως να προσπαθήσει να μακιγιάρει με δύο physical ποδοσφαιριστές πίσω του, όπως ο Εσε και ο Σιπιόνι.

Μια άλλη σκέψη του προπονητή είναι να ξεκινήσει τον Αντρέ Λουίζ στα εξτρέμ. Ο Ζέλσον Μαρτίνς μοιάζει καταπονημένος από το φορτίο που έχει κουβαλήσει μέχρι τώρα, ενώ ο Ποντένσε δεν θυμίζει σε τίποτα τον ποδοσφαιριστή που ξέραμε.

Οι δύο Πορτογάλοι έχουν δώσει μαζί, μέχρι τώρα, στον Ολυμπιακό μόλις τέσσερα γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Από την άλλη ο βραζιλιάνος πρώην εξτρέμ της Ρίο Αβε βρίσκεται ακόμα σε φάση προσαρμογής και δεν έχει συνηθίσει το μοτίβο αγώνα απέναντι σε κλειστές άμυνες, ωστόσο διαθέτει την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά για να ανταποκριθεί.

Πρόκειται εξάλλου για έναν από τους καλύτερους παίκτες στο πρώτο μισό του πορτογαλικού πρωταθλήματος, για τον οποίο κοτζάμ Μπενφίκα ήταν διατεθειμένη να βγάλει αρκετά εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της.

Μένει να δούμε αν θα το αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ και τον επαναφέρει ύστερα από τέσσερα παιχνίδια στα οποία έχει μείνει εκτός αποστολής. Από κει και πέρα σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε κόντρα στην ΑΕΚ δεν αποκλείεται να μείνει στον πάγκο ο Μπρούνο, με τον Ορτέγκα να επανέρχεται στο αρχικό σχήμα, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο και για ακόμα περισσότερες αλλαγές.

Φυσικά, βασικότερο μέλημα του προπονητή είναι να φέρει όλους τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ στην κατάσταση που τους είχαμε συνηθίσει και για αυτό οι επόμενες μέρες θα κρίνουν πολλά.

Μπορεί να συμβούν όλα τα παραπάνω, μπορεί και τίποτα από αυτά. Τις σκέψεις μεταφέρουμε που είναι και ενδεικτικές του προβληματισμού.

Οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές στις μεταξύ τους συζητήσεις παραδέχονται πως σε αυτούς ανήκει το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης και εμφανίζονται αποφασισμένοι να το γυρίσουν το χαρτί, ωστόσο όλα κρίνονται στο γήπεδο.

Περιθώρια για να χαθεί άλλο έδαφος δεν υπάρχουν. Το πλάνο είναι σαφές, η ποιότητα δεδομένη και μένει απλά να ανταποκριθούν. Να παίξουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, να πάρουν μια μεγάλη νίκη στην τελευταία επίσκεψη του Ολυμπιακού στην παραδοσιακή έδρα του αιώνιου αντιπάλου και να αλλάξουν την ψυχολογία τους ενόψει της συνέχειας.