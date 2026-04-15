Οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου δημιούργησαν «καυτό» σκηνικό τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/4), συγκεντρώνοντας έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη ρεβάνς στο Μόναχο για τα προημιτελικά του Champions League, οι φίλοι των Βαυαρών επιχείρησαν να επηρεάσουν τους «μερένχες», ρίχνοντας πυροτεχνήματα μέσα στη νύχτα, με στόχο να διαταράξουν την ξεκούραση των παικτών.

Η Μπάγερν έχει το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη (2-1) και θέλει να το υπερασπιστεί μπροστά στο κοινό της, διεκδικώντας την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου την περιμένει η Παρί Σεν Ζερμέν.

Το περιστατικό έρχεται να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε ένα ήδη «ηλεκτρισμένο» ζευγάρι, με φόντο ένα από τα πιο βαριά εισιτήρια της διοργάνωσης.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα