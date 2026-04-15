Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο Κόπα Λιμπερταδόρες, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα και «ήρωα» έναν «ξεχασμένο» επιθετικό. Μία φάση που την έχουμε δει και στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, η Μπόλιβαρ υποδεχόταν τη Λα Γκοουαίρα για την 2η αγωνιστική του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα με το γκολ του Λοντόνο από το 29ο λεπτό.

Μέχρι, όμως το 80ο λεπτό, όπου έγινε μία πολύ περίεργη φάση. Ο Σάντσες, ο τερματοφύλακας της Λα Γκοουαίρα, άφησε τη μπάλα κάτω για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τα πόδια. ‘Ελα που όμως, δεν είχε προσέξει ότι πίσω του καραδοκούσε ο επιθετικός της Μπόλιβαρ.

Έτσι, ο Ρομέρο «άρπαξε» την ευκαιρία, έκλεψε την μπάλα και την έστειλε εύκολα στα δίχτυα.

Μία παρόμοια φάση είχε συμβεί και στην χώρα μας πριν από μερικά χρόνια.