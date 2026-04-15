Στον ουρανό των Αγγέλων, στην dream team των ποδοσφαιριστών που άφησαν εποχή, είναι πλέον ο Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία. Μία θρυλική μορφή του ισπανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, παίκτης που τα κατέκτησε όλα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ομοσπονδιακός προπονητής των Ισπανών και μετέπειτα επίτιμος μέλος του ΔΣ των Μαδριλένων. Ο Σανταμαρία απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει τα συλλυπητήριά της και τη στοργή της στη σύζυγό του Νόρα, στα παιδιά του Νέλσον, Νόρα, Μπεατρίζ, Χοσέ, Σίλβια και Χαβιέρ, στα εγγόνια του, στα δισέγγονά του και σε όλη την οικογένειά του, τους συναδέλφους και τους αγαπημένους του.

Ο Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 1957 από την Κλαμπ Νασιονάλ ντε Φούτμπολ (Ουρουγουάη) και φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου για εννέα σεζόν, μέχρι το 1966.

Με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κέρδισε τέσσερα Ευρωπαϊκά Κύπελλα, ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο, έξι τίτλους La Liga και ένα Κύπελλο Ισπανίας σε 337 αγώνες. Η Σανταμαρία ήταν μέλος της θρυλικής ομάδας που κέρδισε τα πρώτα Ευρωπαϊκά Κύπελλα στην ιστορία διαδοχικά και η οποία ξεκίνησε τον παγκόσμιο θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Για τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, «Ο Σανταμαρία θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένα από τα μεγάλα σύμβολα του συλλόγου μας. Ήταν μέλος μιας ομάδας που θα μείνει στη μνήμη όλων των Μαδριλένων και όλων των οπαδών του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Μαζί με τους Ντι Στέφανο, Πούσκας, Χέντο και Κόπα, αυτή η ομάδα άρχισε να χτίζει τον μύθο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σανταμαρία πάντα ενσάρκωνε τις αξίες του συλλόγου μας και μέχρι την τελευταία του στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το μεγάλο πάθος της ζωής του».

Με την Club Nacional de Football, κέρδισε το Πρωτάθλημα Ουρουγουάης τέσσερις φορές. Έκανε 25 συμμετοχές για την Ουρουγουάη και 16 για την Ισπανία. Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1954 στην Ελβετία με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962 στη Χιλή με την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Ως προπονητής, ο Σανταμαρία ξεκίνησε την καριέρα του τη χρονιά μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, στην ακαδημία νέων της Ρεάλ Μαδρίτης. Προπόνησε την ισπανική ολυμπιακή ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Πόλης του Μεξικού το 1968 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980. Το 1982, ήταν ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ισπανίας.

Από το 1971, για επτά σεζόν, προπονούσε την Εσπανιόλ σε 252 αγώνες, καθιστώντας τον προπονητή με τους περισσότερους επίσημους αγώνες στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών. Η Ρεάλ Μαδρίτης εκφράζει τα συλλυπητήριά της σε όλους τους Μαδριλένιους. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».