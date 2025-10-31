Η Παλμέιρας και η Φλαμένγκο στις 29 Νοεμβρίου την Λίμα του Περού θα διεκδικήσουν την κορυφή του Κόπα Λιμπερταδόρες. Ένας τελικός με… έντονο άρωμα ΠΑΟΚ, αφού στις δύο φιναλίστ βρίσκονται δυο γνώριμοι της οικογένειας του Δικεφάλου — ο Αμπέλ Φερέιρα και ο Ζοσέ Μπότο.

Ο πρώην τεχνικός του Δικεφάλου του Βορρά γράφει μια πραγματικά χρυσή σελίδα στη Λατινική Αμερική. Ο Φερέιρα, μετά τις δύο κατακτήσεις Λιμπερταδόρες με την Παλμέιρας (2020, 2021) και τα δυο πρωταθλήματα Βραζιλίας (2022, 2023) και τα τρία πρωταθλήματα Παουλίστα (2022, 2023, 2024) έχει ξαναβάλει στόχο την κορυφή, κυνηγώντας την τρίτη του προσωπική κούπα στη διοργάνωση.

Αν το καταφέρει θα αποτελέσει ρεκόρ στην ιστορία του βραζιλιάνικου συλλόγου και θα γίνει η ομάδα στην Βραζιλία με τις περισσότερες κατακτήσεις, αφού θα ξεπεράσει την Φλαμένγκο του Ζοσέ Μπότο που και αυτή έχει τρεις κατακτήσεις, μιας που η Παλμέιρας εκτός από τις δυο κατακτήσεις με τον Φερέιρα έχει πάρει τον τίτλο και το 1999!

Τα ξημερώματα της Παρασκευής για την Ελλάδα, το βράδυ της Πέμπτης για την Βραζιλία η Παλμέιρας έζησε ένα μικρό θαύμα. Λίγες μέρες πριν η Παλμέιρας είχε χάσει με 3-0 στον πρώτο ημιτελικό από την Λίγκα ντε Κίτο στον Ισημερινό, όμως στη ρεβάνς το γύρισε με ένα επικό 4-0, υπογράφοντας μία από τις πιο ανατρεπτικές στιγμές του θεσμού.

Ο Φερέιρα, εμφανώς συγκινημένος στο φινάλε, μίλησε για «την πίστη, την πειθαρχία και τη δύναμη μιας ομάδας που δεν σταματά ποτέ να ονειρεύεται».

Απέναντί του, στη Φλαμένγκο, βρίσκεται ο Ζοσέ Μπότο, ο άνθρωπος που υπήρξε αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ και εργάστηκε δίπλα στον Ραζβάν Λουτσέσκου στην εποχή της ποδοσφαιρικής αναδόμησης της ομάδας, μια περίοδο όπου από την συνεργασία των δυο αυτών ανθρώπων ανέδειξε παίκτες όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Δύο Πορτογάλοι που μοιράζονται κοινή φιλοσοφία, παρόμοια προσέγγιση στο παιχνίδι και ίσως —αν είχαν ποτέ συνεργαστεί στη Θεσσαλονίκη— να είχαν αφήσει ακόμη βαθύτερο αποτύπωμα στον ΠΑΟΚ.

Τώρα, η μοίρα τούς φέρνει αντίπαλους στο πιο λαμπρό ποδοσφαιρικό ραντεβού της Λατινικής Αμερικής. Ο ένας με πράσινα, ο άλλος με κόκκινα, αλλά και οι δύο με κοινή βάση — τη σχολή ποδοσφαιρικής σκέψης που άνθισε κάποτε στην Τούμπα.

Ο τελικός Παλμέιρας – Φλαμένγκο δεν είναι απλώς μια μάχη για το τρόπαιο του Λιμπερταδόρες. Είναι και μια υπενθύμιση του πόσο μακριά έφτασαν δύο άνθρωποι που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας να χτίζουν καριέρες με σφραγίδα, πάθος και φιλοδοξία.