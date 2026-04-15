Η Μπαρτσελόνα, παρά τη νίκη της με 2-1 στο «Μετροπολιτάνο», γνώρισε τον αποκλεισμό από το UEFA Champions League, καθώς είχε ηττηθεί στη Βαρκελώνη με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ένας από τους πιο ενεργούς παίκτες στα social media ενόψει της ρεβάνς, εκφράζοντας με σιγουριά την πεποίθησή του ότι η ανατροπή ήταν εφικτή.

Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έστειλε μήνυμα μέσω Instagram, στο οποίο φαινόταν αποφασισμένος και υποσχέθηκε ότι το μέλλον θα φέρει μεγαλύτερες επιτυχίες.

«Τα δώσαμε όλα, αλλά δεν ήταν αρκετό. Αυτό είναι μόνο μέρος της διαδρομής: για να φτάσεις στην κορυφή πρέπει να ανέβεις, και ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο, ούτε θα μας το κάνουν εύκολο. Όμως, η παραίτηση δεν είναι επιλογή. Έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε και θα τα δώσουμε όλα για αυτούς. Κάθε λάθος είναι ένα μάθημα και να είστε σίγουροι πως θα μάθουμε από το καθένα. Είμαστε η Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε. Οι γονείς μου με έμαθαν ότι ο λόγος ενός άντρα τηρείται… και θα το φέρουμε στη Βαρκελώνη».

