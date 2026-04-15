Το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου του που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα σχολίασε ο Τόμας Γουόκαπ.

Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» μίλησε στην τελευταία αναμέτρηση του Ολυμπιακού για την κανονική περίοδο της Euroleague, απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο (16/4, 21:15), κατά τη διάρκεια της σημερινής (15/4) Media Day στο ΣΕΦ.

Μεταξύ άλλων σχολίασε το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου του που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες και δήλωσε πως είναι υπερήφανος Έλληνας πολίτης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γουόκαπ:

Για το θέμα του διαβατηρίου: «Δεν ήμουν μέρος της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω από πού ήρθε το θέμα. Ήταν ανόητο και γενικό για μένα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης, που αντιπροσωπεύω τη χώρα και την Εθνική ομάδα. Αγωνιστικά έδωσα ό,τι μπορούσα, δεν σημαίνει ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Το έχω πει πολλές φορές, ότι αυτή η χώρα είναι το σπίτι μου».

Για τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού: «Ο Ολυμπιακός θέλει να βγει κανονικά πρώτος και αυτός είναι ο στόχος του, να φτάσει μέχρι τέλους. Φέτος φαίνεται πως έχει τα εργαλεία για να φτάσει την κατάκτηση της Euroleague».

Για τη φάση με το κάρφωμα του Χολ κόντρα στη Χάποελ: «Αυτό δεν θα γινόταν αν δεν ήταν τόσο αθλητικός σέντερ. Είναι ο μόνος που θα μπορούσε να βάλει ένα τέτοιο κάρφωμα στην Ευρώπη».