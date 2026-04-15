Μία 14χρονη μαθήτρια από τη Βάρκιζα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ (14/4) στο Νοσοκομείο Παίδων, επειδή δεν αισθανόταν καλά μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, η ανήλικη μαζί με μία 15χρονη φίλη της φέρεται να αγόρασαν από μίνι μάρκετ της περιοχής ένα μπουκάλι βότκα. Οι δύο κοπέλες άρχισαν να καταναλώνουν το ποτό και, σε κάποια στιγμή, η 14χρονη ένιωσε αδιαθεσία.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Σε βάρος της ιδιοκτήτριας του καταστήματος σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους, όπως προβλέπει η νομοθεσία.