Η απόκτηση άδειας οδήγησης στη Γερμανία έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα δαπανηρή και απαιτητική διαδικασία, που δοκιμάζει τις αντοχές των υποψηφίων. Με το συνολικό κόστος να κυμαίνεται πλέον από 2.500 έως και 4.500 ευρώ, ανάλογα με τη σχολή και την περιοχή, το δίπλωμα οδήγησης τείνει να μετατραπεί σε προνόμιο για λίγους, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις και οδηγώντας ορισμένους νέους ακόμη και σε ακραίες λύσεις.

Μεταμφιέσεις και σωσίες στο εδώλιο

Η πίεση για επιτυχία και ο φόβος της οικονομικής επιβάρυνσης από μια επανεξέταση —καθώς το ποσοστό αποτυχίας άγγιξε πέρυσι το 41%— οδήγησαν πρόσφατα πέντε άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης στο Χάιλμπρον. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν οργανώσει δίκτυο που υποσχόταν «εγγυημένη» επιτυχία στη θεωρητική εξέταση μέσω πλαστοπροσωπίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε περούκες και επαγγελματικό μακιγιάζ, προκειμένου να μεταμφιέζει τους «αντικαταστάτες», οι οποίοι προσέρχονταν στις αίθουσες εξετάσεων αντί των πραγματικών υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι φέρονται να πλήρωναν έως και 2.000 ευρώ για την υπηρεσία, ενώ τα συνολικά παράνομα κέρδη της οργάνωσης εκτιμάται ότι έφτασαν τις 180.000 ευρώ.

Τεχνολογία που θυμίζει θρίλερ κατασκόπων

Σύμφωνα με στοιχεία της TÜV, που επιβλέπει τις διαδικασίες εξετάσεων, τα περιστατικά νοθείας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Μόνο το τελευταίο έτος εντοπίστηκαν 4.239 άτομα να επιχειρούν αντιγραφή, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα που θυμίζουν σκηνές από ταινίες δράσης.

Μεταξύ των μεθόδων που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται μικροσκοπικές κάμερες κρυμμένες σε γραβάτες ή στο πέτο σακακιού. Μέσω αυτών, οι υποψήφιοι μετέδιδαν ζωντανά την εικόνα της εξέτασης σε συνεργάτες εκτός αίθουσας, οι οποίοι τους υπαγόρευαν τις σωστές απαντήσεις μέσω σχεδόν αόρατων ακουστικών.

Ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια

Όπως επισημαίνει η Deutsche Welle (DW), οι γερμανικές αρχές εξετάζουν πλέον την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου. Στα μέτρα που βρίσκονται υπό εξέταση περιλαμβάνονται πολυετείς ποινές φυλάκισης για τους οργανωτές τέτοιων κυκλωμάτων, καθώς και υψηλά πρόστιμα ή μακροχρόνιος αποκλεισμός από εξετάσεις για τους υποψηφίους που εμπλέκονται.

Εκπρόσωποι της TÜV προειδοποιούν ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη διαφθορά, αλλά συνιστά άμεση απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Όπως τονίζουν, οδηγοί που αποκτούν δίπλωμα με παράνομες μεθόδους αποτελούν «δημόσιο κίνδυνο» όταν βρεθούν στο τιμόνι χωρίς την απαραίτητη γνώση και εκπαίδευση.

Το ζήτημα έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε ακόμη και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας να χρησιμοποιούν την παροχή άδειας οδήγησης ως κίνητρο για την προσέλκυση εθελοντών, αναδεικνύοντας το μέγεθος του κοινωνικού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί.