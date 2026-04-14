«Όλα άλλαξαν φέτος».

«Όλοι οι “κορυφαίοι” άνθρωποι στο πανεπιστήμιο καλούν πλέον τους φοιτητές να πάνε στον πόλεμο».

«Σε όλο το πανεπιστήμιο υπάρχουν αφίσες για τις δυνάμεις UAV κυριολεκτικά παντού».

«Η πίεση είναι τεράστια».

Οι παραπάνω μαρτυρίες προέρχονται από Ρώσους φοιτητές που μίλησαν ανώνυμα στο CNN. Κανένα πανεπιστήμιο ή όνομα δεν αποκαλύπτεται, για λόγους ασφαλείας, ωστόσο οι περιγραφές αυτές μαζί με ανοιχτά δεδομένα δείχνουν ότι η Ρωσία εντείνει αθόρυβα μια εκστρατεία στρατολόγησης φοιτητών στις δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).

Η τακτική αυτή ενδέχεται να προκαλέσει εντάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και να αναδείξει τις δυσκολίες της Μόσχας να διατηρήσει τη ροή νέων στρατολογήσεων στον πόλεμο που διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία.

Παρά τις απώλειες στο πεδίο, το Κρεμλίνο έχει αποφύγει την επανάληψη της «μερικής» επιστράτευσης του 2022, όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες εγκατέλειψαν τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η εστίαση στους φοιτητές αποτελεί ένδειξη ότι οι πιο επιθετικές τακτικές στρατολόγησης επιστρέφουν.

Η εκστρατεία στα πανεπιστήμια

Αναλύοντας ιστοσελίδες πανεπιστημίων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοπικά ρεπορτάζ, το CNN εντόπισε στοιχεία για μια ευρεία εκστρατεία στρατολόγησης που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, δύο μήνες μετά την επίσημη δημιουργία των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Τα πανεπιστήμια σε όλη τη Ρωσία ανάρτησαν βίντεο και αφίσες στρατολόγησης, ενώ σε ορισμένα πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις από στρατιώτες και βετεράνους της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Το ανεξάρτητο μέσο Groza ανέφερε πως 246 πανεπιστήμια και κολέγια στη Ρωσία και σε κατεχόμενες περιοχές συμμετέχουν στην καμπάνια, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ιδρυμάτων όπως το Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης και η Ανώτατη Σχολή Οικονομικών της Μόσχας.

Τα μηνύματα στοχεύουν ξεκάθαρα τη νεολαία. Σε ένα βίντεο του Πανεπιστημίου Καζάν ακούγεται: «Σου είπαν ότι χάνεις χρόνο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια; Υπάρχει ένα μέρος όπου αυτή η εμπειρία είναι πολύτιμη».

Άλλες αναρτήσεις υπόσχονται προτεραιότητα σε «gamers» και «e-sports players». Οι φοιτητές αναφέρουν ότι τους δελεάζουν με οικονομικά κίνητρα, απαλλαγή από χρέη και υπόσχεση ενός έτους υπηρεσίας μακριά από το μέτωπο.

Καταγγελίες για πίεση και παραπλάνηση

Ο Ρώσος στρατιωτικός δικηγόρος Αρτέμ Κλίγκα, υποστηρίζει ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στα πανεπιστήμια για την οργάνωση της εκστρατείας. Τα έγγραφα που δημοσίευσε αναφέρουν μπόνους έως και 400.000 ρούβλια και υποσχέσεις για «χαμηλότερο κίνδυνο» και «μοναδικές δεξιότητες».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για συμβάσεις χωρίς καθορισμένη λήξη. «Όλα τα υπόλοιπα είναι ψέματα», δήλωσε στο CNN, προσθέτοντας ότι οι φοιτητές δεσμεύονται επ’ αόριστον.

Ο Σεργκέι Κριβένκο, επικεφαλής της οργάνωσης Citizen. Army. Law., προειδοποιεί ότι όσοι υπογράψουν δεν θα απολυθούν μετά τη λήξη του έτους, καθώς η εντολή για τη μερική επιστράτευση του 2022 παραμένει σε ισχύ.

Ο ακτιβιστής Γκριγκόρι Σβέρντλιν, από την οργάνωση «Idite Lesom», σημειώνει ότι «όποιος υπογράφει, γίνεται κυριολεκτικά δούλος του Υπουργείου Άμυνας» και μπορεί να σταλεί οπουδήποτε.

Πίεση στους φοιτητές

Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε ορισμένα πανεπιστήμια οι φοιτητές που κινδυνεύουν με αποτυχία καλούνται να καταταγούν για να αποφύγουν την αποβολή. Ένας φοιτητής είπε ότι σε συνάντηση για όσους είχαν «οφειλές» τους υπαινίχθηκαν πως η συμμετοχή στις δυνάμεις UAV θα τους ωφελούσε.

Άλλος περιέγραψε ότι το πανεπιστήμιό του απείλησε με αποβολή το ένα τρίτο της ομάδας του, αναγκάζοντας κάποιους να υπογράψουν «επί τόπου». Μηνύματα από ομαδικές συνομιλίες επιβεβαιώνουν την πίεση αυτή.

Επιπλέον, υπάρχουν καταγγελίες για συντόμευση προθεσμιών εργασιών και στοχοποίηση ευάλωτων πρωτοετών, με υποσχέσεις οικονομικής ελάφρυνσης και συναισθηματικού εκβιασμού.

Αδιέξοδο στη στρατολόγηση

Η Ρωσία είχε μέχρι πρόσφατα καταφέρει να αντικαθιστά τις απώλειες στο μέτωπο με υψηλούς μισθούς και μπόνους. Ωστόσο, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, οι ουκρανικές επιθέσεις πλέον ξεπερνούν τον ρυθμό στρατολόγησης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε πρόσφατα διατάγματα που επιτρέπουν την ανάκληση εφέδρων, κάτι που, σύμφωνα με το Institute for the Study of War, μπορεί να οδηγήσει σε «σιωπηρές» κινητοποιήσεις.

Η αναλυτής Κατερίνα Στεπανένκο δήλωσε ότι το Κρεμλίνο επιχειρεί να επεκτείνει τις εξουσίες του για πιο «εξαναγκαστικού τύπου» στρατολόγηση, κάτι που παλαιότερα απέφευγε.

Αντιδράσεις και πολιτικός κίνδυνος

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι η εκστρατεία για τις Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως ανοιχτή πρόταση για ένα νέο κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ωστόσο, η στοχοποίηση των νεότερων πολιτών και η μετατροπή των πανεπιστημίων, από παραδοσιακούς χώρους προστασίας από τη στράτευση σε πεδία στρατολόγησης ενέχει πολιτικούς κινδύνους. «Οι φοιτητές καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και δεν τους αρέσει αυτή η καταπίεση», σημειώνει ο Κλίγκα. «Με τέτοιες κινήσεις δεν δημιουργούν υποστηρικτές του καθεστώτος».

Τέλος, ένας φοιτητής συνοψίζει: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι το αγαπημένο μου πανεπιστήμιο θα γινόταν κάτι από το οποίο θα έπρεπε να προστατεύω τους φίλους μου.»

Πηγή:CNN