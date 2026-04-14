Πριν από λίγες ημέρες ένας οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι έγινε viral. Στο νικηφόρο 3-0 με την Τσέλσι εθεάθη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» να… κάνει πως πίνει από ένα μπουκάλι, με το σήμα της Άρσεναλ. Με το παρατσούκλι να είναι οι «bottlers» και το τρολάρισμα να φτάνει σε άλλο επίπεδο, ρωτήθηκε ο Μικέλ Αρτέτα σε Συνέντευξη Τύπου.

Ο προπονητής των “κανονιέρηδων” απάντησε σχετικά με τον τύπο που έγινε viral στην Αγγλία και υπήρξε ο ακόλουθως διάλογος.

Αρτέτα: «Ένας οπαδός; Δεν με επηρεάζουν αυτά»

Δημοσιογράφος: «Το δείξατε στους παίκτες σας;»

Αρτέτα: «Όχι, τους δείχνω όλους αυτούς που αγαπάνε τους παίκτες μας»

Ο Ισπανός κόουτς ανέφερε επίσης: «να ανησυχώ για έναν οπαδό; Όχι. Εμείς έχουμε 60.000 κόσμο στο Emirates που μας υποστηρίζει».

Ξεκαθάρισε επίσης πως η πορεία της ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχει η ομάδα στα τελευταία 6μιση χρόνια.

