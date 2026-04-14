Πριν από λίγες ημέρες ένας οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι έγινε viral. Στο νικηφόρο 3-0 με την Τσέλσι εθεάθη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» να… κάνει πως πίνει από ένα μπουκάλι, με το σήμα της Άρσεναλ. Με το παρατσούκλι να είναι οι «bottlers» και το τρολάρισμα να φτάνει σε άλλο επίπεδο, ρωτήθηκε ο Μικέλ Αρτέτα σε Συνέντευξη Τύπου.

Ο προπονητής των “κανονιέρηδων” απάντησε σχετικά με τον τύπο που έγινε viral στην Αγγλία και υπήρξε ο ακόλουθως διάλογος.

Αρτέτα: «Ένας οπαδός; Δεν με επηρεάζουν αυτά»

Δημοσιογράφος: «Το δείξατε στους παίκτες σας;»

Αρτέτα: «Όχι, τους δείχνω όλους αυτούς που αγαπάνε τους παίκτες μας»

”The biggest opportunity in six and a half years” Mikel Arteta on the Manchester City fan that drank out of an Arsenal bottle and weighs in on Arsenal’s chance to win the Champions League 🏆 pic.twitter.com/MpBV69Wdxg — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 14, 2026

Ο Ισπανός κόουτς ανέφερε επίσης: «να ανησυχώ για έναν οπαδό; Όχι. Εμείς έχουμε 60.000 κόσμο στο Emirates που μας υποστηρίζει».

Ξεκαθάρισε επίσης πως η πορεία της ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχει η ομάδα στα τελευταία 6μιση χρόνια.