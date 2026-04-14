Ο Χαβιέρ Μασεράνο αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ίντερ Μαϊάμι, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε έκπληξη.

Ο Αργεντινός προπονητής ανακοίνωσε την αποχώρησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, βάζοντας ξαφνικά τέλος στη συνεργασία του με τον σύλλογο, παρότι το κλίμα παρέμενε θετικό.

Πίσω του αφήνει, μια ομάδα γεμάτη αστέρια, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες, Σέρχιο Μπουσκέτς, Ροντρίγκο Ντε Πολ και Ζόρντι Άλμπα, γεγονός που κάνει την εξέλιξη ακόμη πιο ηχηρή.

View this post on Instagram A post shared by Inter Miami CF (@intermiamicf)

Παρά το απρόσμενο φινάλε, ο Μασεράνο αποχωρεί σε καλό κλίμα, διατηρώντας θετικές σχέσεις με τον σύλλογο και τους ποδοσφαιριστές.

Nέος τεχνικός της ομάδας στην οποία θα αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι, σε υπηρεσιακή βάση, θα είναι ο επίσης Αργεντινός. Γκιγιέρμο Όγιος, πρώην τεχνικός των Άρη, Ατρόμητου, ΠΑΣ Γιάννινα, Πανσερραϊκού και Ηρακλή!