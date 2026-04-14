Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους για «πολύ επικίνδυνα παιχνίδια» στην Ασία, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούν να περιορίσουν την επιρροή της Μόσχας και του Πεκίνου. Ο Λαβρόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Πεκίνο, όπου πραγματοποιεί διήμερες συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο άνδρες συζήτησαν το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ «εντός του έτους». Η συνεργασία Ρωσίας και Κίνας έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, στηριζόμενη στην κοινή αντιπαλότητά τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδυναμώθηκε μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία το 2022.

Ο Λαβρόφ έγινε δεκτός με τιμές στην κινεζική πρωτεύουσα, όπου, όπως ανέφερε η κινεζική διπλωματία, οι δύο χώρες θα «συντονιστούν» σε διεθνή ζητήματα. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επικίνδυνες εντάσεις στην Ασία

«Σε σχέση με την ανατολική πλευρά της ευρασιατικής ηπείρου, εκεί γίνονται επίσης πολύ, πολύ επικίνδυνα παιχνίδια», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass. Αναφερόμενος σε ζητήματα όπως η Ταϊβάν, η Νότια Σινική Θάλασσα και η κορεατική χερσόνησος, υπογράμμισε ότι οι εντάσεις «υποδαυλίζονται σε έναν χώρο που για χρόνια υπήρξε ζώνη συνεργασίας και καλής γειτονίας».

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος του εδάφους της και αντιδρά έντονα στις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στο νησί, τις οποίες θεωρεί παραβίαση της κυριαρχίας της. Οι σχέσεις Πεκίνου και Τόκιο έχουν επίσης επιδεινωθεί, μετά τις δηλώσεις της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι ότι η χώρα της θα μπορούσε να παρέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης κατά της Ταϊβάν.

Συντονισμός Μόσχας – Πεκίνου στη διεθνή σκηνή

Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί είχαν «ενδελεχείς συνομιλίες» για τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την κατάσταση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την κρίση στην Ουκρανία. «Οι δύο πλευρές συντονίζονται και υποστηρίζονται στη διεθνή σκηνή, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο ότι απέναντι στις αντιξοότητες παραμένει ένας δίκαιος δρόμος», δήλωσε ο Γουάνγκ.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προσπαθούν να «διαλύσουν τον χώρο συνεργασίας στην Ασία» δημιουργώντας «δομές περιορισμένου σχήματος, βασισμένες σε μπλοκ», με στόχο να περιορίσουν τη Ρωσία και την Κίνα. Οι αναφορές του σχετίζονται με τις περιφερειακές συμμαχίες που έχει ενισχύσει η Ουάσινγκτον τα τελευταία χρόνια, όπως η Aukus (με Αυστραλία και Βρετανία) και η Quad (με Ινδία, Ιαπωνία και Αυστραλία).

Η κινεζική αντίδραση στον αμερικανικό αποκλεισμό

Η επίσκεψη Λαβρόφ πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας στη Μέση Ανατολή. Το Πεκίνο φιλοξενεί αυτές τις ημέρες σειρά ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας διάδοχος του Αμπού Ντάμπι Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Βιετνάμ Το Λαμ.

Παράλληλα, η Κίνα αύξησε τους τόνους απέναντι στην Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνο και ανεύθυνο» τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, εντείνοντας περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα στις διεθνείς σχέσεις.