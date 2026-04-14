Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με νέα ένταση στις σχέσεις τους, καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ “είναι συνεχώς σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν και δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία”. Ο Ζελένσκι εξέφρασε τη λύπη του για την κατάσταση αυτή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική τηλεόραση.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το ζήτημα της αμερικανικής παράδοσης όπλων στο Κίεβο έχει εξελιχθεί σε “μεγάλο πρόβλημα”, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι στο δημόσιο δίκτυο ZDF, μετά την επίσκεψή του στο Βερολίνο.

“Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα”, εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που δημιουργείται για τη χώρα του.

Αναφερόμενος στους πυραύλους Patriot, που χρησιμοποιούνται εκτενώς στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι η έλλειψή τους στην Ουκρανία “δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη” απ’ ό,τι είναι τώρα. Η ανάγκη ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας παραμένει, σύμφωνα με τον ίδιο, απόλυτη προτεραιότητα.

Όπως πρόσθεσε, οι δύο Αμερικανοί διπλωμάτες είναι “πραγματιστές” και “προσπαθούν να αποσπάσουν περισσότερη προσοχή από τον Πούτιν για να θέσουν τέλος στον πόλεμο” που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι “εάν οι ΗΠΑ δεν ασκούν πιέσεις στον Πούτιν και κάνουν έναν ήπιο διάλογο με τους Ρώσους, τότε αυτοί δεν θα φοβούνται πια”.

Στρατηγική συνεργασία Ουκρανίας – Γερμανίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στη στρατιωτική συνεργασία και στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Βερολίνο, που θα αποτελέσει τον πρώτο χρηματοδότη του Κιέβου από το 2025, επιδιώκει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο διπλωματικό πεδίο.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επικεντρωθεί στη Μέση Ανατολή, έχει επιβάλει διαπραγματεύσεις χωρίς τους Ευρωπαίους και, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, φαίνεται να επιθυμεί να παραχωρήσει ουκρανικά εδάφη στη Ρωσία.

Η Γερμανία θα χρηματοδοτήσει την παράδοση εκατοντάδων πυραύλων Patriot και εκτοξευτών για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας IRIS-T στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες εργάζονται “σε μια διμερή συμφωνία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη”, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική τους συνεργασία.