Βαρύ είναι το κλίμα στον ΠΑΟΚ και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το Σάββατο (11/4), μετά την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του «Δικεφάλου», Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Στην κηδεία του βρέθηκαν πρώην συμπαίκτες του από τον ΠΑΟΚ, εκπρόσωποι της διοίκησης, καθώς και φίλοι της ομάδας, τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντος.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία ενός μουσικού, ο οποίος με το μπουζούκι του ερμήνευσε το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Γενέθλια», που αναφέρεται συμβολικά σε ένα «αετόπουλο πληγωμένο στο χώμα».

