Νικηφόρο πέρασμα για την Εθνική Γυναικών στον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά από τις επιτυχίες του Μαρτίου στο Ηράκλειο απέναντι σε Γεωργία (3-0) και Νησιά Φερόε (2-0), ήρθε και η τρίτη νίκη. Αυτή τη φορά στην έδρα των Νήσεων Φερόε με σκορ 3-2. Σκόρερ οι Μωραίτου, Γιαννακά και Δρακογιαννάκη.

Στο Τορσχάβν η Εθνική Γυναικών κατάφερε να βρει λύσεις στο “κλειστό” αμυντικό παιχνίδι των Φερόε και με υπομονή στο β’ ημίχρονο έφτασε στη νίκη 3-2, που την έφερε με το ένα πόδι στην πρώτη θέση του ομίλου της και πολύ κοντά στην άνοδο στη League B και τη συμμετοχή στα play off για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Πρώτα γκολ με την Εθνική Γυναικών για τις Γιαννακά, Δρακογιαννάκη.

Η Εθνική Ομάδα ανέλαβε από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κυκλοφορία της μπάλας και απείλησε μόλις στο 7′, όταν η Γιαννακά μπήκε στη μεγάλη περιοχή από πλάγια θέση, αλλά το διαγώνιο σουτ της κατέληξε λίγο άουτ με τον ρυθμό στα επόμενα λεπτά να είναι καταιγιστικός.

Στο 8′ η Χούμελαντ απομάκρυνε την μπάλα, η οποία έφτασε στην Μωραΐτου στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, με τη διεθνή μέσο να σκοράρει με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής. Τα Νησιά Φερόε απάντησαν άμεσα στο επόμενο λεπτό με την πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν: Η Σέβνταλ πάσαρε στη Γιοχάνεσεν, η οποία με δυνατό διαγώνιο σουτ εντός περιοχής έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ της Ελλάδας.

Οι ποδοσφαιρίστριες του κ. Σπέρτου δεν πτοήθηκαν από τη γρήγορη ισοφάριση της γηπεδούχου και δημιούργησαν τρις σπουδαίες ευκαιρίες για να προηγηθούν εκ νέου. Αρχικά στο 12′ η Σαρρή εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι της Ράιαν και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, στο 15′ η κεφαλιά της Γιαννακά από κοντά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ της Κοσκερίδου πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι της Γένσεν και στο 27′ η Σαρρή με εξαιρετική σέντρα βρήκε την Μπρούκσαιρ στο δεύτερο δοκάρι, αλλά η κεφαλιά της από κοντά δεν βρήκε τον στόχο. Στις τελευταίές καλές στιγμές του πρώτου ημιχρόνου, η Γένσεν νίκησε δις την Σαρρή, καθώς στο 36′ απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ την απευθείας εκτέλεση φάουλ και στο 40′ μπλόκαρε σταθερά το σουτ της από το σημείο του πέναλτι.

Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Ελλάδα να πιέζει για να προηγηθεί και τα Νησιά Φερόε σε παθητικό ρόλο. Στο 50′ η Σαρρή εκτέλεσε κόρνερ, η Πούλιου πήρε την κεφαλιά στη μικρή περιοχή, αλλά η Ρασμουσντότιρ απομάκρυνε σωτήρια πάνω στη γραμμή, όμως σε μια ίδια φάση η Εθνική βρήκε το πολυπόθητο γκολ. Στο 53′ η Σαρρή εκτέλεσε εκ νέου κόρνερ, η Ράιαν έδιωξε και η Γιαννακά με κεφαλιά από κοντά σημείωσε το πρώτο της γκολ με την Εθνική Γυναικών και έδωσε ξανά το προβάδισμα στη “γαλανόλευκη”. Στη συνέχεια η Ελλάδα διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της, δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα και δημιούργησε ευκαιρίες να το διευρύνει, όμως η Γένσεν σταμάτησε τις τελικές προσπάθειες των Πούλιου (73′), Μπρουκσάιρ (77′).

Το τρίτο γκολ της Εθνικής σημειώθηκε στο 78′, όταν η Μπρουκσάιρ σέντραρε από αριστερά, η Πούλιου υποδέχθηκε εξαιρετικά την μπάλα και έστρωσε στη Δρακογιαννάκη, η οποία με δυνατό σουτ εντός περιοχής σκόραρε επίσης το πρώτο της γκολ με την Εθνική Γυναικών και σφράγισε την τρίτη διαδοχική νίκη της Εθνικής στον όμιλο. Στο 87′ το σουτ της Παπαθεοδώρου σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι της Γένσεν, ενώ στο 4ο λεπτό η Πεταλωτή απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ τη μακρινή λόμπα της Τορολσβντότιρ και από την εκτέλεσή του η Ράιαν με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό σκορ στην τελευταία φάση του αγώνα.

**Το Σάββατο 18 Απριλίου στις 16:00 η Εθνική Γυναικών θα αντιμετωπίσει τη Μολδαβία σε φιλικό αγώνα που θα διεξαχθεί στο στάδιο Νέας Σμύρνης.

Νησιά Φερόε (Πετούρ Κλέμεντσεν): Ολούβα Γένσεν, Τορούν Γένσεν, Χούμελαντ, Ράιαν, Ρασμουσντότιρ, Λαμχάουγκε (71′ Τορολσβντότιρ), Σβάρβανταλ (63′ Σόρενσεν), Γιάκομπσεν, Κλακστάιν (83′ Μπρένστροπ), Γιοχάνεσεν, Σέβνταλ (63′ Ερνστντότιρ).

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Κοσκερίδου (27′ Πούλιου), Γκούνη (72′ Ζάγκλη), Μάρκου, Παπαδοπούλου, Μωραΐτου, Χαλατσογιάννη (64′ Χαλατσογιάννη), Σαρρή, Γιαννακά (72′ Πατερνά), Μπρουκσάιρ, Κόγγουλη (64′ Παπαθεοδώρου).