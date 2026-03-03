Ιδανικό ξεκίνημα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 πραγματοποίησε η Εθνική Γυναικών, επικρατώντας με 3-0 της Γεωργίας στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», για την πρώτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της League C.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 20ό λεπτό, όταν η Ελένη Μάρκου πήρε την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ της Κοσκερίδου και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η ελληνική ομάδα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και στο 80’ βρήκε δεύτερο γκολ με την Καλλίστη Μπρούκσαϊρ, η οποία απέφυγε την αντίπαλη τερματοφύλακα και πλάσαρε εύστοχα για το 2-0.

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε η Τζούρτζεβιτς με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, σημειώνοντας το πρώτο της τέρμα με το εθνόσημο και βάζοντας το «κερασάκι στην τούρτα» για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Κοσκερίδου (76′ Νταρζάνου), Γκούνη, Μάρκου, Παπαδοπούλου Στέισι, Μωραϊτου (69΄ Δρακογιαννάκη), Χαλατσογιάννη (69′ Σάιχ), Πούλιου (46′ Γιαννακά), Παπαθεοδώρου (46′ Τζούρτζεβιτς), Μπρουκσάιρ, Σαρρή.

Γεωργία (Ίρις Άντμαν): Γκαμπούνια, Καταγκισβίλι, Τσκαρτισβίλι, Ντανέλια, Καπουρτζάνια, Μπέμπια, Μετονίτζε (76′ Παϊκασβίλι), Τατουασβίλι, Αμπάλια (73′ Ματβέεβα), Μπουρικίτζε, Καλαντάτζε.