Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε οδυνηρή ήττα με 0-1 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» από τη Χετάφε, αποτέλεσμα που την άφησε τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στη μάχη της La Liga. Ωστόσο, πέρα από το αποτέλεσμα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο Αντόνιο Ρίντιγκερ.

Οι «μερένγκες» μπήκαν στην αναμέτρηση με καλή ψυχολογία, προερχόμενοι από την πρόκριση στους «16» του UEFA Champions League απέναντι στη Μπενφίκα και με εντυπωσιακό σερί εντός έδρας απέναντι στη συμπολίτισσά τους. Παρ’ όλα αυτά, το γκολ του Σατριάνο στο 39’ και η εξαιρετική αμυντική λειτουργία της ομάδας του Χοσέ Μπορδαλάς έφεραν την ανατροπή των δεδομένων.

Η μεγαλύτερη ένταση, όμως, προκλήθηκε από μία φάση στο 27ο λεπτό, όταν ο Ρίντιγκερ χτύπησε με το γόνατο τον πεσμένο Ντιέγκο Ρίκο. Η ενέργεια δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή, ούτε υπήρξε παρέμβαση του VAR, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Το περιστατικό πήρε διαστάσεις και εκτός Ισπανίας, με τη γερμανική Bild να καλεί δημόσια τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιούλιαν Νάγκελσμαν να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει τον διεθνή αμυντικό εκτός αποστολής για το επερχόμενο Μουντιάλ, εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

‼️ La durísima imagen del rodillazo de Rüdiger sobre Diego Rico que no fueron punibles ni para el árbitro ni para el VAR ¿Te parece roja? pic.twitter.com/Mk9d8Ta85E — Diario AS (@diarioas) March 2, 2026

«Εάν στην ίδια φάση ήταν ανάποδα τα πράγματα θα είχα λάβει ποινή 10 αγωνιστικών και η σεζόν θα είχε λήξει για μένα.

Δεν ήταν ένα απλά σκληρό φάουλ, ήταν επίθεση στον αντίπαλο, το περισταστικό άφησε άφωνο όλο τον κόσμο. Για ακόμη μία φορά έδειξε αδυναμία να ελέγξει τον εαυτό του και για αυτό δεν θα πρέπει να πάρει μέρος στο Μουντιάλ 2026 ως μέλος της εθνικής Γερμανίας.

Η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει αρκετές λύσεις στην άμυνά της και ο αποκλεισμός του στόπερ της Ρεάλ δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για την εθνική ομάδα»