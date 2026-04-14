Οι καταδίκες των 18 Σενεγαλέζων φιλάθλων, οι οποίοι βρίσκονται υπό κράτηση από τις 18 Ιανουαρίου μετά τα επεισόδια στον τελικό του Κόπα Άφρικα, επικυρώθηκαν από το Εφετείο του Ραμπάτ, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές του Μαρόκου.

Οι κατηγορούμενοι είχαν αρχικά καταδικαστεί για «χουλιγκανισμό», με ποινές που κυμαίνονται από τρεις μήνες έως έναν χρόνο φυλάκισης, καθώς και χρηματικά πρόστιμα, για πράξεις που περιλαμβάνουν φθορές, εισβολή στον αγωνιστικό χώρο και επεισόδια με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στην πρωτόδικη απόφαση, εννέα άτομα είχαν καταδικαστεί σε έναν χρόνο φυλάκισης, έξι άτομα σε έξι μήνες και τρία άτομα σε τρεις μήνες, ενώ αντίστοιχες ποινές επιβλήθηκαν και σε έναν ακόμη κατηγορούμενο.

Όσοι έχουν καταδικαστεί σε τρίμηνη ποινή αναμένεται να έχουν δυνατότητα αποφυλάκισης από τις 18 Απριλίου.

Τα αποδεικτικά στοιχεία και η απεργία πείνας

Κατά τη διαδικασία της έφεσης, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν την αθωότητά τους, αναφέροντας ότι βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο λόγω συνωστισμού ή για να αποφύγουν αντικείμενα που εκτοξεύονταν.

Παράλληλα, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι δεν προσκομίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ενώ ζητήθηκε η εξέταση οπτικού υλικού, αίτημα που απορρίφθηκε από την εισαγγελία.

Τον Φεβρουάριο, οι 18 κρατούμενοι είχαν προχωρήσει σε απεργία πείνας, δηλώνοντας: «Δεδομένου ότι μας στερούν το δικαίωμα στη δικαιοσύνη, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε συνεχή νηστεία σε προσευχή και περισυλλογή, μέχρι την ημέρα που η μαροκινή δικαιοσύνη θα μας δώσει την ευκαιρία να εκφραστούμε».