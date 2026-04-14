Σε συνέντευξή του σε podcast, ο Βατσίρκα ανέφερε ότι η Αρμάνι Μιλάνο είχε προχωρήσει σε συμφωνίες με δύο σημαντικούς παίκτες της EuroLeague, οι οποίες ωστόσο δεν υλοποιήθηκαν για διαφορετικούς λόγους.

Όπως εξήγησε, η περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν προχώρησε, καθώς ο παίκτης παρέμεινε στον Ολυμπιακός, με το ζήτημα του διαβατηρίου να παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική εξέλιξη.

«Υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με τον Ντόρσεϊ, που είναι αρκετά ιδιαίτερη. Έχει περάσει καιρός τώρα, οπότε μπορώ να το πω: ο Ντόρσεϊ επρόκειτο να έρθει στο Μιλάνο πέρυσι.

Τον καλέσαμε και θα ερχόταν. Θεωρούσε ότι η εμπειρία του εκεί (σ.σ στον Ολυμπιακό) είχε τελειώσει. Υπήρχαν ζητήματα — τα ξέρουν όλοι — και δεν έπαιζε. Αλλά τελικά, δεν υπήρχε τρόπος να φύγει λόγω του διαβατηρίου του και των κανονισμών της ελληνικής λίγκας.

Έτσι ο Ντόρσεϊ έμεινε εκεί εξαιτίας αυτού του θέματος με το διαβατήριο και τη λίγκα. Και φέτος, ο Ντόρσεϊ έκανε την επιστροφή της χρονιάς. Από πλευράς σχέσεων, προέκυψε επίσης μια περίεργη κατάσταση.

Προσπαθήσαμε ο παίκτης ήταν πρόθυμος, ήταν διαθέσιμος, αλλά ο σύλλογος δεν ήταν σύμφωνος», σημείωσε ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Αρμάνι.

«Αλμπέρτο, δεν αποκαλύπτω κάτι τρομερό εδώ, και δεν νομίζω ότι θα ενοχληθεί κανείς: το συμβόλαιο του Μιλουτίνοφ ήταν ήδη—δηλαδή—τελειωμένη υπόθεση με το Μιλάνο.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Φαλ τραυματίστηκε, και τη στιγμή που ο Φαλ χτύπησε, ο Μιλουτίνοφ βρέθηκε σε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, με τον μάνατζέρ του να περιμένει απ’ έξω, τον κράτησαν στο γραφείο και βγήκε από εκεί με ανανέωση, ακριβώς επειδή ο Φαλ είχε τραυματιστεί.

Έτσι έγιναν τα πράγματα. Και φέτος, ήταν ο καλύτερος σέντερ της EuroLeague σύμφωνα με πολλούς—σύμφωνα με πολλούς από εσάς»