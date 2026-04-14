Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτιζάν
«Η Παρτιζάν είναι πλήρως ενημερωμένη για την υπόθεση. Η τρέχουσα απαγόρευση θα αρθεί πολύ σύντομα, καθώς αυτό ήταν ένα απαραίτητο βήμα στο πλαίσιο της συμφωνημένης διαδικασίας πληρωμής.
Πρόκειται για θέμα φορολογίας του Κέβιν Πάντερ, στα οποία δεν θα υπεισέλθουμε. Έχουμε ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας και, δεδομένου ότι ο σύλλογός μας προσφεύγει για πρώτη φορά εκεί, πιστεύουμε ότι αυτό εξηγεί επαρκώς τη θέση μας σχετικά με την απόφαση του BAT.
Ωστόσο, η έφεσή μας δεν αναστέλλει τη διαδικασία. Στο μεταξύ, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του συλλόγου, καθώς και την άρση της απαγόρευσης», αναφέρει η επίσημη τοποθέτηση της Παρτίζαν.
- Ο Τομ Χανκς κουβάλησε τον επιτάφιο με τη σύζυγό του- Το γλέντι με τη Μελίνα Κανακαρίδη και Νία Βαρντάλος
- «Δεν φοράω εγώ τα… παντελόνια, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου»: Η επική ατάκα του Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στους Μπακς
- Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: 1.203 ανακλήσεις καθεστώτων διεθνούς προστασίας πολιτών από τη Συρία