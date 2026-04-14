Ο Μιχάλης Γρηγορίου βλέπει το ιατρικό δελτίο τις τελευταίες μέρες άδειο… Και κανένας παίκτης να μην προπονείται μόνος του. Ούτε με ατομικό.

Θα πει κάποιος, «ε και, τί έγινε;»… Για τον φετινό Άρη, ωστόσο, η απαρτία είναι είδηση! Ειδικά όταν η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου, με τον Μανόλο Χιμένεθ να μετράει τότες μαζικές επιστροφές τραυματιών την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η επιστροφή του Γαλανόπουλου έχει τη δική της σημασία και.. παίρνει αρκετό βάρος από ένα δίδυμο όπως αυτό των Ράτσιτς και Χόνγκλα

Η απουσία του Έλληνα μέσου από τον περασμένο Ιανουάριο και ο δανεισμός του Μόντσου Ροντρίγκεθ στη Χουάρες, περιόρισαν σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές στις θέσεις των χαφ.

Αρχικά ο Μανόλο Χιμένεθ και στη συνέχεια ο Μιχάλης Γρηγορίου είχαν ελάχιστες λύσεις για τον άξονα, με αποτέλεσμα –σε πιο απλά λόγια– να έχουν «δεμένα χέρια». Ράτσιτς και Χόνγκλα ξεκίνησαν βασικοί στα επτά από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια, με μοναδική εξαίρεση τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Κηφισιά, όπου ο Γένσεν αγωνίστηκε δίπλα στον Σέρβο μέσο εξαιτίας της τιμωρίας του Καμερουνέζου μέσου. Σε αυτό το απαιτητικό σερί αγώνων, οι δυνατότητες για αλλαγές ήταν περιορισμένες. Χαρακτηριστικά, ο Ράτσιτς αντικαταστάθηκε μόλις σε τρεις περιπτώσεις και μάλιστα προς το τέλος των αγώνων – στη Λιβαδειά λόγω ενοχλήσεων – ενώ ο Χόνγκλα ολοκλήρωσε σχεδόν όλα τα παιχνίδια, εκτός από την πρεμιέρα των πλέι οφ, όπου έγινε αλλαγή για λόγους τακτικής. Ο αυξημένος χρόνος συμμετοχής τους οφείλεται και στην απουσία αξιόπιστων λύσεων από τον πάγκο. Μία τέτοια επιλογή αποτελεί ο Γαλανόπουλος, με τον Γρηγορίου να περιμένει την επιστροφή του σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση τις επόμενες ημέρες, ώστε να έχει μεγαλύτερη ευελιξία, κυρίως κατά τη διάρκεια των αγώνων.