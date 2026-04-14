Αιχμηρά σχόλια εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, χαρακτηρίζοντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ως «Ελένη Λουκά της πολιτικής».

Πιο συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρουσιάζει πτώση στις δημοσκοπήσεις. Παράλληλα, την αποκάλεσε «χρυσό χορηγό» του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η στάση της ευνοεί την κυβέρνηση.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής. Με όλο τον σεβασμό στην κ. Λουκά, η οποία έχει και αγαθές προθέσεις», δήλωσε η κ. Λατινοπούλου. Στη συνέχεια, προχώρησε σε αναπαράσταση της συμπεριφοράς που, σύμφωνα με την ίδια, χαρακτηρίζει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

