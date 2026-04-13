Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, σύμφωνα με ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η προειδοποιητική ανακοίνωση προς τους ναυτικούς, την οποία επικαλείται το Reuters, ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Η οδηγία αφορά κάθε εμπορικό ή στρατιωτικό σκάφος που κινείται στην περιοχή.

«Κάθε σκάφος που εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα αποτρέπεται», τονίζεται στην ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας τον αυστηρό χαρακτήρα των μέτρων ασφαλείας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι «ο αποκλεισμός δεν αφορά τη διέλευση ουδέτερων πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από προορισμούς εκτός του Ιράν». Η επισήμανση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας για τις διεθνείς εμπορικές ροές που διέρχονται από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.

Επίσης, η CENTCOM αναφέρει ότι ο αποκλεισμός επεκτείνεται σε ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τους ιρανικούς λιμένες και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι, θα επιτρέπονται ανθρωπιστικές αποστολές, όπως η μεταφορά τροφίμων και ιατρικών εφοδίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπόκεινται σε σχετική επιθεώρηση.