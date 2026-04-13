Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» για τη διατήρηση της σταθερότητας και την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας διευθέτησης της σύγκρουσης, όπως δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι. Η τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πακιστανό ομόλογό του, Μοχαμάντ Ισάκ Νταρ, μετά την αποτυχία των αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ είχε νωρίτερα επισημάνει ότι η εκεχειρία «αντέχει» και πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για «την επίλυση των τελευταίων διαφορών» μεταξύ των δύο πλευρών.

«Η απόλυτη προτεραιότητα είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών και να διατηρηθεί η δυναμική μιας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τόσο κόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουάνγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το σινοπακιστανικό ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Κινέζος υπουργός υπογράμμισε ότι το σινοπακιστανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο είχε παρουσιαστεί τον Μάρτιο κατά τη συνάντησή του με τον Ισάκ Νταρ στο Πεκίνο, θα μπορούσε «ακόμη να αξιοποιηθεί» στην «αναζήτηση μιας διευθέτησης» της κρίσης.

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να αντιταχθεί κατηγορηματικά σε οποιεσδήποτε ενέργειες που υπονομεύουν την εκεχειρία ή κλιμακώνουν την αντιπαράθεση». Ο Ουάνγκ πρόσθεσε ότι η Κίνα θα καλωσόριζε έναν πιο ενεργό ρόλο του Πακιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία, ενώ το Πεκίνο είναι έτοιμο να συνεισφέρει με κάθε δυνατό τρόπο.