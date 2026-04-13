Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προχώρησε σε δήλωση σχετικά με τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αραγτσί ανέφερε: «Σε εντατικές συνομιλίες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 47 ετών, το Ιράν συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ με καλή πίστη για να τερματιστεί ο πόλεμος».

Ο Ιρανός υπουργός πρόσθεσε: «Όταν ήμασταν μόλις λίγα βήματα μακριά από την υπογραφή ενός Μνημονίου Συναντίλησψης (MoU), βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μαξιμαλισμό, μεταβαλλόμενους στόχους και αποκλεισμό».

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Καμία απολύτως εμπειρία δεν αποκτήθηκε. Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση. Η έχθρα γεννά έχθρα».