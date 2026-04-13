Οι εξελίξεις γύρω από τον Νεοκλή Αβδάλα στο transfer portal του NCAA «έτρεξαν» με ταχύτατους ρυθμούς, με τον νεαρό Έλληνα γκαρντ να βρίσκει άμεσα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά το πέρασμά του από το Βιρτζίνια Τεκ τη φετινή σεζόν, ο Αβδάλας θα συνεχίσει την πορεία του στη Νορθ Καρολάινα, ένα από τα πιο ιστορικά και παραδοσιακά προγράμματα του κολεγιακού μπάσκετ, με τεράστια παραγωγή παικτών που έχουν αφήσει εποχή στο NBA, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν.

Εκεί θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, υπό τις οδηγίες του προπονητή Μάικ Μαλόουν, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ταλέντα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο NCAA.

BREAKING: Virginia Tech transfer guard Neoklis Avdalas has committed to North Carolina, @JoeTipton reports🐏https://t.co/mzMe9luCgH pic.twitter.com/yvJxFajL03 — On3 (@On3) April 13, 2026

Για τον 20χρονο γκαρντ, η νέα σεζόν αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης, με στόχο τη μέγιστη δυνατή παρουσία στο κολεγιακό πρωτάθλημα και την ενίσχυση των προοπτικών του ενόψει του NBA Draft.

Στην τρέχουσα σεζόν με το Βιρτζίνια Τεκ, ο Αβδάλας πραγματοποίησε 31 εμφανίσεις, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις με μέσο όρο 12.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ, στοιχεία που τον έφεραν μάλιστα στο προσκήνιο του ESPN και σε προβλέψεις για επιλογή στον πρώτο γύρο του NBA Draft 2026.