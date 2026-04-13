Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Ντομινίκ Φριμπόνγκ, ενός 20χρονου επιθετικού της Μπερεκούμ Τσέλσι από τη Γκάνα, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας με την FC Σαμαρτέξ, όταν το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή δέχθηκε επίθεση από ενόπλους σε δρόμο κοντά στην περιοχή Αχιρέσου. Οι δράστες ακινητοποίησαν το όχημα, προκαλώντας πανικό στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, οι οποίοι προσπάθησαν να διαφύγουν.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Bibiani Government», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

According to reports, one player who was shot during the incident has sadly passed away after being rushed to the hospital. The Berekum Chelsea team was attacked by armed robbers following their league match against FC Samartex. 😢🥹 — Shaban Mohammed (@ShabanMo9) April 13, 2026

Αρκετά ακόμη μέλη της αποστολής τραυματίστηκαν, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και διερευνούν αν υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι από την ομάδα.