Ένα θανατηφόρο τροχαίο στη Μυτιλήνη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα, όταν οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση με απορριμματοφόρο πάνω από το Δημοτικό Στάδιο της πόλης.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 4:00 τα ξημερώματα. Το δίκυκλο που οδηγούσε το θύμα, προσέκρουσε στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου, το οποίο εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων. Ο άτυχος άνδρας, που φέρεται να διέμενε μόνιμα στη Μυτιλήνη και καταγόταν από το Μαρόκο, τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σύγκρουση.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το απορριμματοφόρο τέθηκε προσωρινά εκτός κυκλοφορίας, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.