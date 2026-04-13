Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ΕθνικούΑστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ηγουμενίτσα, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 27 °C.

Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και οι οκτώ σταθμοί που κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές. Τα στοιχεία προέρχονται από συνολικά 568 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.