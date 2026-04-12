Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών (Foreign, Commonwealth and Development Office -FCDO) έχει αναθεωρήσει τις ταξιδιωτικές του οδηγίες για δεκάδες χώρες, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις. Εκτός από τον αντίκτυπο στις μετακινήσεις, η κρίση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων.

Στις επικαιροποιημένες οδηγίες του για πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, το Foreign Office αναφέρει: “Η περιφερειακή κλιμάκωση δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους ασφαλείας και έχει οδηγήσει σε διακοπές ταξιδιών. Αποφύγετε περιοχές γύρω από στρατιωτικές ή άλλες εγκαταστάσεις ασφαλείας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών και παρακολουθείτε τα τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις.”

Το Υπουργείο προσθέτει: “Αν οι τοπικές αρχές σας συμβουλεύσουν να καταφύγετε σε ασφαλές σημείο, μείνετε σε εσωτερικό χώρο ή μετακινηθείτε στο κοντινότερο ασφαλές κτίριο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από πτώση θραυσμάτων λόγω αναχαιτίσεων, επομένως είστε ασφαλέστεροι μέσα σε σταθερή κατασκευή.” “Επιλέξτε εσωτερική σκάλα ή δωμάτιο με όσο το δυνατόν λιγότερους εξωτερικούς τοίχους ή παράθυρα για πρόσθετη προστασία.”

Όπως αναφέρει το plymouthherald.co.uk, η βρετανική κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι πολιτικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές και ζητήματα ασφάλειας αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά την αποφυγή συγκεκριμένων προορισμών.

Αφγανιστάν

Το FCDO συνιστά να μην πραγματοποιούνται ταξίδια στο Αφγανιστάν, καθώς η κατάσταση ασφαλείας παραμένει ασταθής. Οι εντάσεις με το Πακιστάν έχουν οδηγήσει σε βίαιες συγκρούσεις στα σύνορα.

Τα ταξίδια εντός της χώρας θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνα, ενώ αρκετά συνοριακά περάσματα παραμένουν κλειστά.

Λευκορωσία

Αποτρέπεται κάθε ταξίδι στη Λευκορωσία, λόγω του κινδύνου σύλληψης πολιτών που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες που πλέον θεωρούνται παράνομες από το καθεστώς. Επιπλέον, υπάρχει μικρή πιθανότητα εξάπλωσης της σύγκρουσης από την Ουκρανία.

Μπουρκίνα Φάσο

Η ταξιδιωτική οδηγία αποθαρρύνει κάθε μετακίνηση προς τη Μπουρκίνα Φάσο, λόγω της απειλής τρομοκρατικών επιθέσεων και απαγωγών, αλλά και της πολιτικής αστάθειας. Δεν υπάρχει βρετανική πρεσβεία στη χώρα, και η υποστήριξη παρέχεται από την πρεσβεία στην Άκκρα της Γκάνας.

Αϊτή

Το FCDO αποτρέπει κάθε ταξίδι στην Αϊτή, εξαιτίας της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας. Δεν υπάρχουν Βρετανοί προξενικοί αξιωματούχοι στη χώρα, και η δυνατότητα παροχής βοήθειας είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Ιράν

Το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: “Εξετάστε προσεκτικά την παρουσία σας εκεί και τους κινδύνους που συνεπάγεται η παραμονή σας.”

Οι Βρετανοί και οι Βρετανοϊρανοί διπλοί υπήκοοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σύλληψης ή ανάκρισης, καθώς οι ιρανικές αρχές μπορεί να θεωρήσουν την κατοχή βρετανικού διαβατηρίου επαρκή λόγο για κράτηση.

Ιράκ

Το FCDO αποτρέπει κάθε ταξίδι στο Ιράκ, τόσο στη Βαγδάτη όσο και στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν, λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Ισραήλ και Παλαιστίνη

Η ταξιδιωτική οδηγία αποτρέπει κάθε μετακίνηση προς Ισραήλ και Παλαιστίνη. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν τη βρετανική κυβέρνηση για την παρουσία τους και να εγγραφούν για ενημερώσεις.

Μάλι

Η βρετανική κυβέρνηση αποτρέπει κάθε ταξίδι στο Μάλι λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης ασφαλείας. Όσοι βρίσκονται στη χώρα καλούνται να αποχωρήσουν άμεσα, εφόσον το κρίνουν ασφαλές, μέσω εμπορικών πτήσεων.

Νίγηρας

Σύσταση να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια στον Νίγηρα, εξαιτίας των αυξημένων περιστατικών απαγωγών ξένων υπηκόων.

Ρωσία

Η ταξιδιωτική οδηγία αποτρέπει κάθε ταξίδι στη Ρωσία, λόγω των κινδύνων που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη εισβολή στην Ουκρανία. Το Foreign Office προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο σύλληψης Βρετανών υπηκόων, ακόμη και για δραστηριότητες εκτός ρωσικού εδάφους.

Νότιο Σουδάν

Ακόμα αποτρέπεται κάθε ταξίδι στο Νότιο Σουδάν, λόγω του κινδύνου ένοπλης βίας και εγκληματικότητας. Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει απρόβλεπτη και μπορεί να επιδεινωθεί ραγδαία, με πιθανά κλεισίματα αεροδρομίων και αποκλεισμούς περιοχών.

Συρία

Αποτρέπεται κάθε ταξίδι στη Συρία, επικαλούμενο την απρόβλεπτη ασφάλεια και τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων. Δεν υπάρχει δυνατότητα προξενικής υποστήριξης στη χώρα, ενώ οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Υπουργείο στο Λονδίνο για βοήθεια.

Υεμένη

Η βρετανική κυβέρνηση συνιστά να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια στην Υεμένη, λόγω της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας. Οι υπηρεσίες της πρεσβείας στη Σαναά έχουν ανασταλεί και δεν υπάρχουν διαδικασίες εκκένωσης. Υπογραμμίζεται ότι όποιος επιλέξει να παραμείνει, θα πρέπει να περιορίσει τις μετακινήσεις του και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.