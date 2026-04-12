Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες μετά την κάλυψη των αναγκών άλλων αγορών, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Υπάρχει άφθονο από αυτό προς το παρόν. Όμως οι εναλλακτικές αγορές είναι πολύ λαίμαργες, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για εφοδιασμούς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο.

Τέλος, ο Πεσκόφ επισήμανε επίσης ότι η Ευρώπη θα καταφέρει να εξασφαλίσει φυσικό αέριο ακόμη και χωρίς ρωσικές προμήθειες. «Υπάρχουν τόσες μονάδες υγροποιημένου αερίου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, που η διαδικασία αυτή, αυτή η αγορά για άμεση παράδοση, λειτουργεί όπως ένας ζωντανός οργανισμός».