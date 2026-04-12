Ένα απρόοπτο και ιδιαίτερα ασυνήθιστο στιγμιότυπο σημάδεψε την αναμέτρηση της Εστρέλα ντε Αμαδόρα με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Πορτογαλία.
Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, μια γάτα έκανε… απρόσκλητη εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο του Estádio José Gomes, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα όλων. Με γρήγορα βήματα διέσχισε το γήπεδο, προκαλώντας προσωρινή διακοπή στο παιχνίδι.
Lindo 😂🐈⬛pic.twitter.com/IP4Q3QaOej
— Cabine Desportiva (@CabineSport) April 11, 2026
Λίγες στιγμές αργότερα, ο τετράποδος «επισκέπτης» αποχώρησε, με τον αγώνα να συνεχίζεται κανονικά, αλλά την απρόσμενη αυτή στιγμή να μένει αξέχαστη.
