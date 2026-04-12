Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή του Γλαύκου Πατρών, όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας 56χρονος άνδρας, προκαλώντας κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από περαστικό, δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του. Ο πολίτης ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου μετέφερε τον 56χρονο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης τόσο από τους διασώστες όσο και από τους γιατρούς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως έγινε γνωστό, από την πρώτη έρευνα της Αστυνομίας αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 56χρονου.