Νεκρός εντοπίστηκε ο 28χρονος που αγνοούνταν στην Καισαριανή. Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί από την περιοχή την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την Μεγάλη Τρίτη (7/4) και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Ωστόσο, ο 28χρονος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα Μεγάλη Τετάρτη.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του Πολυχρόνη Σταματάτου, 28 ετών. Συγκεκριμένα, ο ενήλικας μετέβη στις 05/04/26 στα επείγοντα νοσοκομείου μόνος του και στη συνέχεια κατέληξε, ωστόσο είχε καταγραφεί ως άνδρας αγνώστων στοιχείων. Η σορός του άτυχου άνδρα ταυτοποιήθηκε σήμερα 08/04/2026. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Να υπενθυμίσουμε, ότι ο Πολυχρόνης Σταματάτος, 28 ετών, εξαφανίστηκε στις 03/04/2026 από την περιοχή της Καισαριανής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Πολυχρόνη Σταματάτου ενημερώθηκε στις 07/04/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Πολυχρόνη Σταματάτου, που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Παρακαλείσθε για την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της εξαφάνισης.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

«Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017»