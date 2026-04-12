Σε βαθιά θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Πορταριάς στο Βόλο, μετά το τραγικό άγγελμα του θανάτου 58χρονου χειριστή εκσκαφέα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία.

Ο άτυχος άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά τη Μεγάλη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης εκσκαφέα σε φορτηγό. Η ράμπα του φορτηγού υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα το βαρύ μηχάνημα να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο 58χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του και υπέκυψε. Η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει πένθος και οδύνη στην οικογένειά του, καθώς και σε συγγενείς και φίλους, που μιλούν για έναν άνθρωπο εργατικό και ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία.

Για το δυστύχημα είχε συλληφθεί ο εργολάβος του ιδιωτικού έργου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.