Η σεζόν ολοκληρώνεται σε έναν μήνα… και κάτι για τον Άρη, πριν ξημερώσει μία επόμενη μέρα για την οποία κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά.

Αυτό έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να προκύψει επίσημο ενδιαφέρον για την αγορά της ΠΑΕ από τις πλευρές με τις οποίες οι άνθρωποι του ΑΣ βρίσκονται σε επαφές. Οσο όμως δεν γίνεται, η ευθύνη για το πλάνο της επόμενης μέρας πέφτει στα χέρια του Θεόδωρου Καρυπίδη.

Για αυτό τον λόγο, άλλωστε, υπάρχουν ήδη επαφές τόσο στο θέμα του προπονητή όσο και σε εκείνο των ποδοσφαιριστών που θα μπορούνσαν να μετακομίσουν το καλοκαίρι στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Εκεί όπου ακόμα δεν έχουν σημειωθεί, πάντως, επίσημες ενεργείες είναι όσον αφορά το τωρινό ρόστερ.

Ο Γιώργος Αθανασιάδης συνεχίζει να ξεχωρίζει από τη λίστα των συμβολαίων που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι, δίχως ωστόσο να υπάρχει ακόμα επαφή των δύο πλευρών σε επίσημο επίπεδο. Μόνο ανεπίσημες κουβέντες, όπως αυτή που έγινε πρόσφατα με αφορμή την παρουσία του Θεόδωρου Καρυπίδη στο Ρύσιο.

Απ ‘οτι φαίνεται ο Άρης δεν θα κάνει εύκολα κάποια επίσημη κίνηση σε οποιοδήποτε μέτωπο μέχρι να τελειώσει τυπικά η σεζόν. Εκτός εάν τον προλάβουν οι εξελίξεις όσον αφορά τον στόχο της 5ης θέσης.

Την ίδια στιγμή ο Αθανασιάδης περιμένει τον Άρη, έχει όμως τα… ραντάρ του ανοικτά για άλλες προτάσεις που μπορεί να φτάσουν στα χέρια του. Άλλωστε, είναι νωρίς και για τον ίδιο να πάρει αποφάσεις που αφορούν την… εξαργύρωση μίας από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του.

Πέραν του ενδιαφέροντος το οποίο έχει εκδηλώσει η Αντάλιασπορ, η μοναδική ομάδα που έχει μιλήσει με νούμερα στον Αθανασιάδη είναι ο Ηρακλής. Η αρχική του πρόταση ήταν αρκετά χαμηλή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόσφατα επανήλθε με νέα βελτιωμένη πρόταση που ξεπερνάει τις 200 χιλιάδες ευρώ, πάλι όμως είναι λιγότερα από αυτά που παίρνει στον Άρη.

Οπως και να’ χει, από τη στιγμή που η σεζόν φτάνει στο τέλος της, δεν θα αργήσει να ξεκαθαρίσει και το μέλλον του Αθανασιάδη.