Στο πασχαλινό του μήνυμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι «οι Άγιες Μέρες του Πάσχα εκπέμπουν ένα πανανθρώπινο μήνυμα: τη μετάβαση από την απογοήτευση και την αδικία σε έναν κόσμο ελευθερίας και δικαιοσύνης». Όπως σημειώνει, «φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι η ανθρωπότητα πρέπει να αφήσει πίσω της «τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία» και να κινηθεί προς την ειρήνη, με οδηγό τον διάλογο και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, τονίζει ότι η Ελλάδα οφείλει να ξεπεράσει τις κοινωνικές ανισότητες και να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος, διασφαλίζοντας μια δίκαιη κοινωνία για όλους.

«Ως λαός, καλούμαστε για το κρίσιμο πέρασμα από τη γενικευμένη θεσμική και αξιακή παρακμή σε μια νέα εποχή διαφάνειας, αξιοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης. Προσθέτει ότι «η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών» και κάνει λόγο για ανάγκη «επανεκκίνησης».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ακόμη πως «όλοι μαζί, με συγκροτημένο προοδευτικό σχέδιο και το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές — μια Ελλάδα για όλους».

Κλείνοντας, εύχεται «υγεία και αγάπη σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», εκφράζοντας την πίστη ότι «ενωμένοι και με τις αξίες μας, θα πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας». «Χρόνια Πολλά!», καταλήγει στο μήνυμά του ο Νίκος Ανδρουλάκης.