Ο νόμος 4830/2021 δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: ο βασανισμός ζώου, ανεξαρτήτως είδους ή σκοπού, απαγορεύεται ρητά και διώκεται ποινικά.

Σε αυτό το νομικό πλαίσιο εντάσσεται το περιστατικό που σημειώθηκε επί της οδού Λαυρίου, όταν αρνί εντοπίστηκε δεμένο με σχοινιά και, σύμφωνα με καταγγελία, επιχειρήθηκε να κρεμαστεί από δέντρο.

Το περιστατικό αντιλήφθηκε η εκπαιδεύτρια σκύλων Ιωάννα Κέππα, η οποία κατέγραψε το ζώο να προσπαθεί να διαφύγει, ενώ – όπως κατέθεσε – «είδα ανήλικο να το τραβολογά και να το χτυπά χωρίς λόγο». Σε δεύτερο χρόνο, ανέφερε ότι είδε άτομα να επιχειρούν να το κρεμάσουν από το δέντρο.

Η ίδια συγκέντρωσε αποδεικτικό υλικό και ενημέρωσε τον εθελοντή διασώστη Στέφανο Ασπιώτη, ενώ ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Αρχικά υπήρξε συνεννόηση με το Α.Τ. Κορωπίου και τον αρμόδιο εκπαιδευμένο αστυνομικό για ζητήματα προστασίας ζώων, Παναγιώτη Γκιρτζή, ενώ τελικά η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Α.Τ. Μαρκοπούλου, καθώς εκεί ανήκε χωρικά το περιστατικό.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού υπήρξε άμεση: το συμβάν καταγράφηκε στο «100», στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης και οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την άφιξη της αστυνομίας επιχειρήθηκε να αποκρυφθεί το ζώο, χωρίς επιτυχία.

Τι ορίζει ο νόμος 4830/2021

Στο άρθρο 24 ορίζεται ως κακοποίηση «κάθε πράξη βίας ή παραμέλησης που προκαλεί πόνο, ταλαιπωρία ή θάνατο», ενώ περιγράφονται ενδεικτικά μορφές βασανισμού όπως το κρέμασμα, ο πνιγμός ή η πρόκληση έντονου σωματικού πόνου.

Ο ίδιος νόμος προστατεύει όλα τα ζώα – όχι μόνο τα ζώα συντροφιάς – και προβλέπει ποινές που φτάνουν έως και κακούργημα σε περιπτώσεις βαριάς κακοποίησης, καθώς και διοικητικά πρόστιμα και αφαίρεση του ζώου από τον ιδιοκτήτη.

Με απλά λόγια: πρακτικές που προκαλούν πόνο, τρόμο ή εξάντληση – όπως το δέσιμο, το χτύπημα ή η ανάρτηση ζώου πριν από σφαγή – δεν αποτελούν «έθιμο», αλλά ποινικά διωκόμενη πράξη.

Δικογραφία, εισαγγελέας και οριστική αφαίρεση του ζώου

Στο Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου, ο αξιωματικός υπηρεσίας χειρίστηκε την υπόθεση με πληρότητα, ενημερώθηκε άμεσα ο εισαγγελέας και σχηματίστηκε δικογραφία.

Το ζώο αφαιρέθηκε οριστικά από την κατοχή των εμπλεκομένων – διαδικασία που προβλέπεται ρητά από τον νόμο σε περιπτώσεις κακοποίησης.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, ένας εκ των εμπλεκομένων φέρεται να δήλωσε ότι το ζώο είχε αγοραστεί έναντι 200 ευρώ για σφαγή ενόψει Πάσχα.

Τι αλλάζει στην πράξη

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει με σαφήνεια κάτι που συχνά παρανοείται:

Η σφαγή ζώου δεν είναι αυτομάτως παράνομη. Ο τρόπος όμως με τον οποίο γίνεται – όταν περιλαμβάνει βασανισμό, κακομεταχείριση ή πρόκληση πόνου – εμπίπτει ευθέως στις διατάξεις περί κακοποίησης και διώκεται.

Στην προκειμένη περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου ήταν άμεση και συντονισμένη, από την καταγγελία έως τη δικογραφία και την αφαίρεση του ζώου, με τη συνδρομή τόσο του Α.Τ. Κορωπίου όσο και του Α.Τ. Μαρκοπούλου.

Ένα σαφές μήνυμα ότι τέτοιες πρακτικές δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως «ανεκτές», αλλά ως αυτό που ορίζει ο νόμος: βασανισμός ζώου.