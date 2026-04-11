Ένα ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού εθίμου των μπότηδων στην Κέρκυρα, όταν μια γυναίκα τραυματίστηκε από πτώση πήλινου αντικειμένου στο κεφάλι της.

Κατά τη ρίψη των πήλινων κανατιών από τα μπαλκόνια, ένας μικρός μπότης ξέφυγε από την πορεία του και χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι, σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν να προσφέρουν βοήθεια.

Η τραυματίας παρελήφθη άμεσα από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να της τοποθετηθούν ράμματα, ωστόσο η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Το εντυπωσιακό έθιμο των μπότηδων

Το έθιμο των μπότηδων αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και θεαματικά πασχαλινά δρώμενα της Ελλάδας. Κάθε Μεγάλο Σάββατο το πρωί, με το χαρμόσυνο χτύπημα των καμπανών, οι κάτοικοι της Κέρκυρας πετούν από τα μπαλκόνια πήλινα κανάτια γεμάτα νερό, τα οποία σπάνε με εκκωφαντικό θόρυβο στους δρόμους.

Το έθιμο συμβολίζει το τέλος του παλιού και την αρχή του καινούριου, ενώ σύμφωνα με μία εκδοχή, συνδέεται με ευαγγελική φράση που αναφέρεται στη συντριβή του κακού. Πρόκειται για ένα φαντασμαγορικό θέαμα που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες στο νησί, καθιστώντας την Κέρκυρα έναν από τους πιο δημοφιλείς πασχαλινούς προορισμούς.