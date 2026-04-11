Πίεση από τη στενότητα σε μνήμες DRAM και NAND, ασθενέστερη καταναλωτική ζήτηση και αυξημένο κόστος παραγωγής χαρακτήρισαν την παγκόσμια αγορά smartphone στο α’ τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Counterpoint Research, οι πωλήσεις συσκευών υποχώρησαν κατά 6% σε ετήσια βάση, καθώς οι κατασκευαστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με περιορισμένη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων, αναπροσαρμογές στην τιμολογιακή τους πολιτική και πιο επιφυλακτικούς καταναλωτές.

Η εικόνα της αγοράς smartphone παρέμεινε αδύναμη, με αρκετούς κατασκευαστές να καθυστερούν λανσαρίσματα και να μειώνουν τον αριθμό των νέων μοντέλων, προσπαθώντας παράλληλα να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εταιρείες προχώρησαν σε «προφόρτωση» αποστολών, ενόψει περαιτέρω ανατιμήσεων στα εξαρτήματα και μεγαλύτερων κοστολογήσεων στα έξοδα μεταφοράς, χωρίς όμως να αντιστρέψουν τη συνολική πτωτική τάση.

Η τεχνητή νοημοσύνη πιέζει την προσφορά

Κεντρικός παράγοντας πίσω από τη μείωση των αποστολών είναι η προτεραιότητα που δίνουν οι παραγωγοί μνημών στα data centers τεχνητής νοημοσύνης, εις βάρος της κατανάλωσης από την αγορά των smartphone. Όπως επισημαίνει η Counterpoint, αυτό έχει οδηγήσει σε συμπίεση των περιθωρίων κέρδους των κατασκευαστών, οι οποίοι μετακυλίουν σταδιακά το αυξημένο κόστος παραγωγής στους καταναλωτές.

Η έλλειψη μνημών και η άνοδος του κόστους επηρεάζουν περισσότερο τα entry-level και mid-range μοντέλα, δηλαδή τις κατηγορίες που βασίζονται περισσότερο σε όγκο πωλήσεων και είναι πιο ευάλωτες σε μεταβολές της ζήτησης. Την ίδια ώρα, η αύξηση των τιμών ενέργειας, τα υψηλότερα κόστη μεταφοράς και η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνέχισαν να επιβαρύνουν το κλίμα στην αγορά.

Η Apple στην κορυφή για πρώτη φορά σε α’ τρίμηνο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Apple κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο για α’ τρίμηνο, με μερίδιο αγοράς 21% και αύξηση αποστολών 5% σε ετήσια βάση. Η ανθεκτικότητά της αποδίδεται στην ultra-premium τοποθέτηση, στην ιδιαίτερα ελεγχόμενη εφοδιαστική αλυσίδα και στη διαρκή ζήτηση για τη σειρά iPhone 17.

Η εταιρεία ενισχύθηκε επίσης από τα trade-in προγράμματα και τη στενή σύνδεση του οικοσυστήματός της με τους χρήστες, ενώ κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρή πορεία σε αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία. Η επίδοσή της δείχνει ότι στο νέο περιβάλλον κόστους, οι premium μάρκες διαθέτουν μεγαλύτερα περιθώρια άμυνας.

Samsung και Xiaomi υπό μεγαλύτερη πίεση

Η Samsung παρέμεινε στη δεύτερη θέση με μερίδιο 20%, ωστόσο οι αποστολές της μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία επηρεάστηκε από τη χαμηλότερη ζήτηση στη μαζική αγορά, αλλά και από την καθυστέρηση στο λανσάρισμα της σειράς S26.

Παρά τη συνολική πτώση, η αρχική δυναμική του S26 θεωρείται ενθαρρυντική, με ιδιαίτερη απήχηση στην Ultra έκδοση και τα ενσωματωμένα AI χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή, η Samsung προχώρησε σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, περιορίζοντας τις επιλογές χαμηλότερης κατηγορίας και ενισχύοντας το premium positioning.

Η Xiaomi εμφάνισε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών, με μείωση 19% στις αποστολές. Η ισχυρή έκθεσή της στο entry-level κομμάτι της αγοράς την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στην άνοδο του κόστους των μνημών, ενώ η εταιρεία επιχειρεί αναδιάρθρωση της γκάμας της και μεγαλύτερη εστίαση σε βασικές αγορές. Παράλληλα, καταγράφει βελτιωμένη παρουσία στο premium κομμάτι, με τη σειρά Xiaomi 17 να έχει θετική αποδοχή στην Κίνα.

Η εικόνα πέρα από τους τρεις πρώτους

Στις θέσεις τέσσερα και πέντε βρέθηκαν η OPPO και η vivo, με μερίδια 11% και 8% αντίστοιχα. Η vivo εμφάνισε οριακή πτώση 2%, αλλά διατήρησε την πρωτιά της στην Ινδία, αξιοποιώντας τη μεσαία κατηγορία συσκευών για αναβαθμίσεις υψηλότερης αξίας.

Η OPPO κατέγραψε επίσης πτώση στις αποστολές, ωστόσο είχε θετική εικόνα στην entry-level κατηγορία με τη σειρά A5, ενώ το ultra-flagship Find N5 έγινε θετικά δεκτό στην αγορά. Πέρα από την πεντάδα, η Google και η Nothing ξεχώρισαν με αύξηση αποστολών 14% και 25% αντίστοιχα, αξιοποιώντας διαφορετικά πλεονεκτήματα προϊόντος και brand positioning.

Η προοπτική για το 2026

Το outlook για το υπόλοιπο του 2026 παραμένει αδύναμο, καθώς η στενότητα στην αγορά μνημών ενδέχεται να διαρκέσει έως και τα τέλη του 2027. Σε αυτό το περιβάλλον, οι κατασκευαστές αναμένεται να δώσουν προτεραιότητα στην αξία αντί για τον όγκο, να περιορίσουν τα μοντέλα χαμηλού περιθωρίου και να ενισχύσουν την παρουσία refurbished συσκευών για να συγκρατήσουν τη ζήτηση στα budget τμήματα.

Η premiumization (δηλαδή ηστρατηγική προσέγγιση μάρκετινγκ όπου οι εταιρείες αναβαθμίζουν προϊόντα ή υπηρεσίες για να δικαιολογήσουν υψηλότερες τιμές, στοχεύοντας σε καταναλωτές που αναζητούν ποιότητα, κύρος και βελτιωμένες εμπειρίες) παραμένει μεν ζωντανή, αλλά τα περιθώρια κέρδους πιέζονται. Έτσι, η ανάπτυξη των επόμενων τριμήνων θα βασιστεί περισσότερο στο λογισμικό, στην επέκταση των οικοσυστημάτων και στις υπηρεσίες, παρά αποκλειστικά στις πωλήσεις συσκευών.