Ο 35χρονος άστεγος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα μέσα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα κρίθηκε ψυχικά ανίκανος να παραστεί σε δίκη, με αποτέλεσμα η υπόθεση να «παγώσει» μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με ψυχιατρική έκθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο Ντε Κάρλος Μπράουν Τζούνιορ δεν είναι σε θέση να κατανοήσει ή να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία. Η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει, έως ότου δικαστής αποφανθεί ότι η διανοητική του κατάσταση έχει αποκατασταθεί.

Ο δράστης της άγριας δολοφονίας στη Σάρλοτ είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια και κυκλοφορούσε ελεύθερος, παρά το ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι δεν θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η δολοφονία που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Το έγκλημα σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025 και προκάλεσε σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από την Charlotte Area Transit System (CATS) και δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στα πλάνα φαίνεται ο δράστης να κάθεται πίσω από τη νεαρή γυναίκα, να βγάζει μαχαίρι, να κάνει μια σύντομη παύση και στη συνέχεια να τη μαχαιρώνει επανειλημμένα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα απομακρύνεται, ενώ η 23χρονη καταρρέει αιμόφυρτη στο δάπεδο του βαγονιού.

Οι κατηγορίες και η ψυχιατρική αξιολόγηση

Σε βάρος του Μπράουν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, καθώς και ομοσπονδιακή δίωξη για ανθρωποκτονία σε μέσο μαζικής μεταφοράς. Οι εισαγγελείς ζητούν ακόμη και την επιβολή της θανατικής ποινής, εφόσον κριθεί ένοχος.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα New York Times παρά την ψυχιατρική γνωμάτευση, η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει διαδικασία «αποκατάστασης», ώστε να εξεταστεί αν μπορεί να υποβληθεί σε θεραπεία και να κριθεί ικανός να δικαστεί στο μέλλον.

Ο Μπράουν παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση, ενώ η δίκη σε επίπεδο πολιτείας έχει προσωρινά «παγώσει». Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αντιμετωπίζει χρόνια ψυχικά προβλήματα και έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές για βίαια αδικήματα.

Το ιστορικό του δράστη

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο 35χρονος είχε διαγνωστεί εδώ και χρόνια με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, μεταξύ των οποίων και σχιζοφρένεια. Στο παρελθόν είχε απευθυνθεί σε νοσοκομεία και Αρχές, ισχυριζόμενος πως το σώμα του «ελέγχεται» από εξωτερικές δυνάμεις, χωρίς να λάβει σταθερή θεραπεία.

Η οικογένειά του είχε εκφράσει φόβους για την επικινδυνότητά του και θεωρούσε ότι δεν μπορούσε πλέον να ζει μαζί τους, με αποτέλεσμα να μείνει άστεγος. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, δεν είχε κριθεί νομικά επικίνδυνος ώστε να υποβληθεί σε υποχρεωτική νοσηλεία.

Ο Μπράουν είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από το 2007. Το 2014 καταδικάστηκε για ένοπλη ληστεία και κατοχή όπλου, εκτίοντας ποινή άνω των πέντε ετών. Η τελευταία του σύλληψη πριν από τη δολοφονία έγινε τον Ιανουάριο του 2025 για κατάχρηση της γραμμής έκτακτης ανάγκης.

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα ζούσε στη Σάρλοτ μαζί με τη μητέρα, τον αδελφό και την αδελφή της. Είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Κίεβο, αναζητώντας ασφάλεια και μια νέα ζωή μακριά από τον πόλεμο.

Τέλος, η οικογένειά της αποφάσισε να την κηδέψει στην Αμερική, δηλώνοντας πως «αγαπούσε τη χώρα που την υποδέχθηκε».