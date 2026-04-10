Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας έπληξαν τον μοναδικό αγωγό της χώρας που εξάγει πετρέλαιο μέσω των τερματικών σταθμών της Ερυθράς Θάλασσας.

Η απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ έχει καταστήσει τον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας κρίσιμο για την παγκόσμια ροή πετρελαίου. Ο αγωγός αυτός αποτελεί πλέον βασικό δίαυλο για τη μεταφορά ενέργειας, παρακάμπτοντας το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.

Ο αγωγός, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει σημαντικό μέρος του πετρελαίου του βασιλείου προς τις διεθνείς αγορές, εκτείνεται από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα στα ανατολικά της χώρας έως το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο, παρακάμπτει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, μειώνοντας τον κίνδυνο διακοπής της ροής.

Σύμφωνα με το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 700.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως από τον όγκο που αντλείται μέσω του αγωγού. Οι ζημιές αυτές εκτιμάται ότι επιβαρύνουν προσωρινά την παραγωγική ικανότητα του βασιλείου.

«Αν συνεχιστούν αυτές οι επιθέσεις, θα υπάρξουν ελλείψεις εφοδιασμού και θα επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάκαμψης, επηρεάζοντας την ασφάλεια εξαρτώμενων χωρών και συμβάλλοντας στην αυξημένη αστάθεια στις αγορές πετρελαίου», ανέφερε το πρακτορείο, υπογραμμίζοντας την ανησυχία για την ενεργειακή ισορροπία σε διεθνές επίπεδο.