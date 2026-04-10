Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποδηλώνει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για πιθανή συμφωνία ειρήνευσης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο απεσταλμένος Κίριλ Ντμιτρίεφ ταξίδεψε πρόσφατα στις ΗΠΑ, όπου είχε επαφές με μέλη της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες, όπως αναφέρθηκε, αφορούσαν τόσο την προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία όσο και την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ δεν διαπραγματεύεται μια διευθέτηση στην Ουκρανία, και αυτή δεν είναι μία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι «ο Κίριλ Ντμιτρίεφ ηγείται της ομάδας για τα οικονομικά θέματα και συνεχίζει να εργάζεται εντός αυτής της ομάδας», υπογραμμίζοντας πως ο ρόλος του περιορίζεται αποκλειστικά σε ζητήματα οικονομικής φύσεως.