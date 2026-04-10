Λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, του Μεγάλου Σαββάτου, αναμένεται να έχει επιβεβαιωθεί ότι μία από τις πιο ριψοκίνδυνες σεληνιακές αποστολές όλων των εποχών ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Οι αστροναύτες της NASA προετοιμάζονται για την επανείσοδο στη Γη και την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η φάση επιστροφής του Orion θεωρείται η πιο απαιτητική της αποστολής Artemis II, καθώς συνδυάζει υψηλό βαθμό δυσκολίας και σημαντικούς κινδύνους.

Οι Αμερικανοί Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, μαζί με τον Καναδό Jeremy Hansen, ολοκλήρωσαν ένα ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη, φτάνοντας πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο στο παρελθόν.

Η προσθαλάσσωση θα πραγματοποιηθεί στον Ειρηνικό, ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, όπου ομάδες της NASA και του αμερικανικού στρατού θα αναλάβουν την ασφαλή ανάσυρση του πληρώματος από το διαστημόπλοιο Orion.

Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες και τα πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα που έχει ήδη προσφέρει η αποστολή, οι υπεύθυνοι της NASA υπογραμμίζουν ότι τίποτα δεν θεωρείται επιτυχία μέχρι οι αστροναύτες να επιστρέψουν με ασφάλεια.

«Η στιγμή που μπορούμε να μιλήσουμε για επιτυχία είναι όταν το πλήρωμα θα βρίσκεται ασφαλές στο ιατρείο του πλοίου», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Amit Kshatriya.

Δείτε εδώ την επιστροφή του Artemis II:

Το πιο επικίνδυνο στάδιο της αποστολής

Η επανείσοδος θεωρείται το πιο επικίνδυνο στάδιο της αποστολής. Από τη στιγμή που το σκάφος θα εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα και θα δεχθεί τις ακραίες θερμοκρασίες της τριβής, θα χρειαστούν περίπου 14 λεπτά μέχρι να φτάσει στη θάλασσα.

Το διαστημόπλοιο θα αντιμετωπίσει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 2.760 βαθμούς Κελσίου — σχεδόν το μισό της θερμοκρασίας της επιφάνειας του Ήλιου.

Ταυτόχρονα, η κάψουλα θα κινείται με ταχύτητα άνω των 10.600 μέτρων το δευτερόλεπτο, δηλαδή περισσότερο από 30 φορές την ταχύτητα του ήχου.

Καθοριστικής σημασίας είναι η απόδοση της θερμικής ασπίδας, η οποία προστατεύει το σκάφος μέσω ελεγχόμενης φθοράς (ablation). Στην προηγούμενη αποστολή Artemis IΙ είχαν παρατηρηθεί απρόβλεπτες φθορές, γεγονός που οδήγησε τη NASA σε αλλαγές στη διαδρομή επανεισόδου για τη σημερινή πτήση.

Παρά τις προκλήσεις, η υπηρεσία εμφανίζεται αισιόδοξη. «Έχουμε υψηλή εμπιστοσύνη στο σύστημα, στη θερμική ασπίδα, στα αλεξίπτωτα και στις διαδικασίες ανάκτησης», τόνισε ο Amit Kshatriya.

Στην περιοχή της προσθαλάσσωσης θα βρίσκονται ήδη ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες, έτοιμοι να προσεγγίσουν την κάψουλα, να βοηθήσουν το πλήρωμα και να το μεταφέρουν με ασφάλεια σε στρατιωτικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών.