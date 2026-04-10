Η περίπτωση του Μούσα Σισοκό έχει εξελιχθεί σε σημείο τριβής στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού, τόσο όσον αφορά την απόκτησή του, όσο και το ενδεχόμενο παραμονής του.

Από την πρώτη στιγμή, η επιλογή του έμπειρου Γάλλου μέσου προκάλεσε… συζητήσεις. Κι αυτό διότι δεν ταίριαζε με το προφίλ που θέλουν οι υπεύθυνοι του συλλόγου να έχει η ομάδα τα επόμενα χρόνια: είναι σε προχωρημένη ηλικία (κλείνει τα 37 το καλοκαίρι), δεν διαθέτει μεταπωλητική αξία, έχει χάσει μέρος της ταχύτητάς του και ουσιαστικά πρόκειται για ένα παίκτη που έχει κλείσει ο “κύκλος” του.

Μάλιστα, δεν άργησε να επιβεβαιωθεί αυτός ο προβληματισμός, καθώς τραυματίστηκε νωρίς και έμεινε εκτός για έναν μήνα, ενώ πρόσφατα υπέστη νέα θλάση στον ορθό μηριαίο, που τον αφήνει εκτός πλέι οφ.

Οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν εκφράσει εξαρχής τις επιφυλάξεις τους προς τον Ράφα Μπενίτεθ, ωστόσο ο Ισπανός τεχνικός επέμεινε στην απόκτησή του. Έτσι, η διοίκηση τελικά συναίνεσε, ικανοποιώντας την επιθυμία του προπονητή.

Στη συμφωνία υπάρχει ρήτρα που επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να λύσει το συμβόλαιο το καλοκαίρι με μικρή αποζημίωση. Παρ’ όλα αυτά, ο Μπενίτεθ επιθυμεί την παραμονή του Σισοκό, θεωρώντας ότι η εμπειρία του μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη τη νέα σεζόν και να προσφέρει λύσεις στη μεσαία γραμμή.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες διαφωνίας εντός του συλλόγου και έχει ανοίξει κύκλο συζητήσεων ανάμεσα στα στελέχη.

Αυτή τη φορά, πάντως, δεν είναι βέβαιο ότι θα επικρατήσει η άποψη του Μπενίτεθ, ακόμη κι αν συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας. Αν και ο Σισοκό έχει ως βασικό του στήριγμα τον Ισπανό προπονητή, το μέλλον του είναι αβέβαιο στο Κορωπί.