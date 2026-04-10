Με μια ιδιαίτερα τρυφερή και γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Έντρικ μοιράστηκε με το κοινό του τα χαρμόσυνα νέα για τον ερχομό του παιδιού του.

Στο μήνυμά του, ο νεαρός άσος εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του, γράφοντας: «Είσαι η αγάπη μας σε μορφή ζωής! “Εσύ με έπλασες στο αγκάλι της μήτρας”», παραπέμποντας στον Ψαλμό 139:13. Η ανάρτηση συνοδεύεται από έντονο θρησκευτικό και συναισθηματικό στοιχείο, αποτυπώνοντας τη σημασία της στιγμής για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Você é o nosso amor em forma de vida! 🤍🙏🏿 “tu me teceste no ventre”. – Salmo 139:13 pic.twitter.com/JEzdP8dAeL — Endrick (@Endrick) April 10, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έντρικ πρόκειται να συμπληρώσει τα 20 του χρόνια στις 21 Ιουλίου, γεγονός που καθιστά το νέο αυτό κεφάλαιο στη ζωή του ακόμη πιο ξεχωριστό, καθώς συνδυάζει την προσωπική του ωρίμανση με τη δημιουργία της δικής του οικογένειας.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε άμεσα μεγάλη απήχηση, με χιλιάδες χρήστες να στέλνουν ευχές και μηνύματα αγάπης, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση που διατηρεί ο ποδοσφαιριστής με το κοινό του, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.